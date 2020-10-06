Коронавірус змінює симптоми: український лікар збентежив заявою

Українцям розповіли про нові симптоми COVID-19

Коронавірус продовжує лютувати в Україні. З кожним днем хворих стає все більше, а сама інфекція починає виявлятися новими симптомами. Якщо на початку пандемії висока температура була головною ознакою COVID-19, то зараз у пацієнтів може і не бути підвищеної температури, а на рентгені вже лікарі бачать двосторонню пневмонію. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив лікар анестезіолог, лікар вищої категорії Сергій Дубров.

Популярним симптомом залишається втрата нюху і смаку, хоча спостерігатися це може далеко не у всіх хворих. Новими симптомами стають розлад шлунку, блювота і діарея. В основному ці ознаки характерні для жителів східних країн.

Всі ці симптоми говорять про те, що вірус постійно мутує. COVID-19 проявляє себе дуже по-різному, в залежності від імунітету людини. Деякі кажуть, він став більш агресивний, інші впевнені, що він ослаб.

За словами доктора Дуброва, практично 80% хворих не потребують госпіталізації і можуть впоратися з інфекцією вдома. Про це свідчить світова статистика відстеження інфікованих людей.

Лікар зазначив, що не потрібно особливого втручання у хворобу тієї людини, яка не відчуває серйозних погіршень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4348 нових випадків COVID-19.

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