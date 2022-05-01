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Красная горка: что категорически нельзя делать в этот день

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Воскресенье 01 мая 2022 06:01
Красная горка: что категорически нельзя делать в этот день Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Красная горка – это первое воскресенье после Пасхи. У праздника, который с давних времен ассоциируется с началом весны, есть и другое название – Фомино воскресенье.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

У Красной горки есть и другие названия. В православии ее также называют Фоминым воскресеньем или Антипасхой. Первое название связывают с одним из апостолов – Фомой, который ни во что не верил.

Когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фомы там не было. В чудо он не поверил. На восьмой день Иисус Христос предстал перед Фомой. Но тот вновь отказался поверить в воскрешение. Прозрение наступило, когда воскресший Спаситель показал свои раны, а Фома дотронулся до них.

Красная горка – один из праздников, где христианство смешалось с языческой основой. Событие, которое отмечали с размахом, связывали с ожиданием весны и ее приходом. В Древней Руси после Пасхи начиналась ярмарка невест. Повсюду звучали песни-веснянки, девушки водили хороводы, женщины красили яйца.

Молодежь, участвующая в хороводах, собиралась на горках, где к этому времени уже не было снега. Они выглядели красивыми, то есть "красными". Гулянье на горках плавно перетекало на деревенские улицы. Здесь начинались пляски, длившиеся до утра.

Что нельзя делать на Красную горку

  • Выбрасывать еду, оставшуюся после праздничного застолья.
  • Плакать и грустить. Если сделать наоборот, печаль и невзгоды поселятся в доме на целый год.
  • Оставаться в одиночестве. Рядом должны быть близкие люди. Нужно ходить в гости, зазывать гостей к себе.
  • Высаживать растения, поскольку всходы будут слабыми, а потом и вовсе погибнут.
  • Ругаться и сквернословить. Люди, нарушившие заповедь, не помирятся до самой Троицы.
  • Ходить неопрятными. В этот день принято надевать лучшие одежды, желательно ярких цветов.
  • Трудиться. Особенно запрещен тяжелый физический труд.

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