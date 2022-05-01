Червона Гірка: що категорично не можна робити в цей день

Червона Гірка - це перша неділя після Великодня. У свята, яке з давніх часів асоціюється з початком весни, є й інша назва – Фоміна неділя.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

У Червоної гірки є й інші назви. У православ'ї її також називають Фоміним неділею або Антипасхой. Першу назву пов'язують з одним з апостолів-Фомою, який ні в що не вірив.

Коли воскреслий Христос з'явився своїм учням, Фоми там не було. У диво він не повірив. На восьмий день Ісус Христос постав перед Фомою. Але той знову відмовився повірити у воскресіння. Прозріння настало, коли воскреслий Спаситель показав свої рани, а Фома доторкнувся до них.

Червона Гірка - одне зі свят, де християнство змішалося з язичницькою основою. Подія, яку відзначали з розмахом, пов'язували з очікуванням весни і її приходом. У Стародавній Русі після Великодня починалася ярмарок наречених. Всюди звучали пісні-веснянки, дівчата водили хороводи, жінки фарбували яйця.

Молодь, яка бере участь у хороводах, збиралася на гірках, де до цього часу вже не було снігу. Вони виглядали красивими, тобто "червоними". Гуляння на гірках плавно перетікало на сільські вулиці. Тут починалися танці, що тривали до ранку.

Що не можна робити на Червону гірку