Красная горка: что категорически нельзя делать в этот день

У Красной горки есть и другие названия. В православии ее также называют Фоминым воскресеньем или Антипасхой. Первое название связывают с одним из апостолов – Фомой, который ни во что не верил.

Когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фомы там не было. В чудо он не поверил. На восьмой день Иисус Христос предстал перед Фомой. Но тот вновь отказался поверить в воскрешение. Прозрение наступило, когда воскресший Спаситель показал свои раны, а Фома дотронулся до них.

Красная горка – один из праздников, где христианство смешалось с языческой основой. Событие, которое отмечали с размахом, связывали с ожиданием весны и ее приходом. В Древней Руси после Пасхи начиналась ярмарка невест. Повсюду звучали песни-веснянки, девушки водили хороводы, женщины красили яйца.

Молодежь, участвующая в хороводах, собиралась на горках, где к этому времени уже не было снега. Они выглядели красивыми, то есть "красными". Гулянье на горках плавно перетекало на деревенские улицы. Здесь начинались пляски, длившиеся до утра.

Что нельзя делать на Красную горку