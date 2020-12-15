Красный цвет и парные колокольчики: как украсить елку, чтобы сбывались желания

Новый год 2021 на пороге! Если вы еще не купили елку, то, пожалуй, пора внести это дело в свои планы. А вот если хотите, чтобы сбывались мечты - и новый год вышел удачнее предыдущего, стоит украшать елку правильно.

Астропсихолог и нумеролог Надежа Астрохелпер дала четкие рекомендации, как сделать это себе в пользу.

"Приближается время новогодних чудес. И украшение новогодней елки - это тоже маленькое чудо. Как украсить елку, чтобы желания сбылись?

И красиво, и желания исполняются (фото: pixabay.com)

Издавна елку наряжали съедобными украшениями: орехами, яблоками, мандаринами конфетами. И только потом яркими гирляндами, шарами и другими игрушками.

По древнему поверью, исполнение желаний в Новый год многократно усилится, если на следующее утро съесть несколько сладостей, фруктов и орехов, висящих на новогодней елке.

Для исполнения желаний важно найти подходящую игрушку в магазине, еще лучше будет сделать этот символ своими руками, даже просто нарисовать, вырезать и повесить на елку.

Важно вешать игрушку-желание в центре ели, потому что средний ярус как раз символизирует настоящее. Поэтому золотые монетки, пальмы, игрушечные машинки или пряничный домик, размещенные в правильном месте, будут означать получение желаемого в самом ближайшем будущем.

Также астропсихолог уверена, что для исполнения желаний крайне важен и цвет елочных игрушек, которыми вы будете наряжать елку.

"Если необходимо поправить и укрепить здоровье, то вешайте на елку побольше белых шаров.

Чтобы привлечь в свою жизнь взаимную любовь, необходимы гирлянды, ленты и сердечки красного цвета (сердечек должно быть обязательно два), парные колокольчики.

Чтобы укрепить семейное счастье, нужна игрушка в виде подковы, которая защищает еще и от сплетен.

Если вы мечтаете о рождении малыша, то лучше украсить елку розовыми или голубыми бантами и орехами, завернутыми в позолоченную фольгу", - посоветовала Надежда.

Но самое главное, уверена астролог, это то, с каким настроением и посылом вы украшаете елку. Ведь положительный настрой и вера в то, что желания сбудутся - это неотъемлемые компоненты действа.

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