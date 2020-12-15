Червоний колір і парні дзвіночки: як прикрасити ялинку, щоб збувалися бажання

Новий рік 2021 на порозі! Якщо ви ще не купили ялинку, то, мабуть, пора внести цю справу у свої плани. А ось якщо хочете, щоб збувалися мрії - і новий рік вийшов вдалішим за попередній, варто прикрашати ялинку правильно.

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер дала чіткі рекомендації, як зробити це собі на користь.

"Наближається час новорічних чудес. І прикрашання новорічної ялинки - це теж маленьке диво. Як прикрасити ялинку, щоб бажання збулися?

І красиво, і бажання здійснюються (фото: pixabay.com)

Здавна ялинку наряджали їстівними прикрасами: горіхами, яблуками, цукерками мандаринами. І тільки потім яскравими гірляндами, кульками та іншими іграшками.

За стародавнім повір'ям, виконання бажань Новий рік багаторазово посилиться, якщо наступного ранку з'їсти кілька солодощів, фруктів і горіхів, що висять на новорічній ялинці.

Для виконання бажань важливо знайти відповідну іграшку в магазині, ще краще зробити цей символ своїми руками, навіть просто намалювати, вирізати і повісити на ялинку.

Важливо вішати іграшку-бажання в центрі ялинки, тому що середній ярус якраз символізує момент тут і зараз. Тому золоті монетки, пальми, іграшкові машинки або пряниковий будиночок, розміщені в правильному місці, будуть означати отримання бажаного в найближчому майбутньому.

Також астропсихолог впевнена, що для виконання бажань вкрай важливий і колір ялинкових іграшок, якими ви будете наряджати ялинку.

"Якщо необхідно поправити і зміцнити здоров'я, то вішайте на ялинку побільше білих куль.

Щоб залучити в своє життя, взаємну любов, необхідні гірлянди, стрічки та сердечка червоного кольору (сердець обов'язково має бути два), парні дзвіночки.

Щоб зміцнити сімейне щастя, потрібна іграшка у вигляді підкови, яка захищає ще й від пліток.

Якщо ви мрієте про народження малюка, то краще прикрасити ялинку рожевими або блакитними бантиками і горіхами, загорнутими в позолочену фольгу", - порадила Надія.

Але найголовніше, впевнена астролог, це те, з яким настроєм і посилом ви прикрашаєте ялинку. Адже позитивний настрій і віра в те, що бажання збудуться - це невід'ємні компоненти дійства.

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