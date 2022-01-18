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Крещенский сочельник 2022: что запрещено сегодня делать и главные приметы этого дня

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Вторник 18 января 2022 05:42
Крещенский сочельник 2022: что запрещено сегодня делать и главные приметы этого дня Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Традиции этого дня

В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили.

Крещенский вечер – это день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.

Главные приметы этого дня:

  • Увидите полный месяц - будет разлив рек весной.
  • Если звезды на небе в эту ночь яркие - то ягнята дадут хорошее потомство.
  • Если выпал снег в Крещенский сочельник - год будут урожайным
  • Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
  • Какая погода в этот день - такая будет и на Масленицу.
  • Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
  • Если ночью звезд не видно - мало грибов будет осенью.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.
  • Нельзя думать о плохом в этот день.
  • Не давайте и не берите в долг, иначе весь год будете отдавать.

Читайте также, как купаться на Крещение и не заболеть.

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