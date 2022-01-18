Крещенский сочельник 2022: что запрещено сегодня делать и главные приметы этого дня
18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Традиции этого дня
В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.
Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили.
Крещенский вечер – это день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.
Главные приметы этого дня:
- Увидите полный месяц - будет разлив рек весной.
- Если звезды на небе в эту ночь яркие - то ягнята дадут хорошее потомство.
- Если выпал снег в Крещенский сочельник - год будут урожайным
- Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
- Какая погода в этот день - такая будет и на Масленицу.
- Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
- Если ночью звезд не видно - мало грибов будет осенью.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.
- Нельзя думать о плохом в этот день.
- Не давайте и не берите в долг, иначе весь год будете отдавать.
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