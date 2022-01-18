Крещенский сочельник 2022: что запрещено сегодня делать и главные приметы этого дня

18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Традиции этого дня

В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили.

Крещенский вечер – это день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.

Главные приметы этого дня:

Увидите полный месяц - будет разлив рек весной.

Если звезды на небе в эту ночь яркие - то ягнята дадут хорошее потомство.

Если выпал снег в Крещенский сочельник - год будут урожайным

Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Какая погода в этот день - такая будет и на Масленицу.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Если ночью звезд не видно - мало грибов будет осенью.

Что нельзя делать в этот день: