Водохресний святвечір 2022: що заборонено сьогодні робити і головні прикмети цього дня
18 січня православні всього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Традиції цього дня
У цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші предки називали цей день "Голодна Кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.
Наші предки вірили, що сніг, зібраний в водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали.
Водохресний вечір - це день покаяння, що готує віруючих до великого свята Хрещення Господнє, який відрізняється пишністю і урочистістю.
Головні прикмети цього дня:
- Побачите повний місяць - буде розлив річок навесні.
- Якщо зірки на небі в цю ніч яскраві - то ягнята дадуть хороше потомство.
- Якщо випав сніг у Водохресний святвечір-рік будуть врожайним
- Якщо на деревах багато снігу - буде багатий урожай плодів і меду.
- Яка погода в цей день - така буде і на Масляну.
- Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
- Якщо вночі зірок не видно-мало грибів буде восени.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна прибирати в будинку, прати білизну, лаятися і ображатися.
- Не можна думати про погане в цей день.
- Не давайте і не беріть в борг, інакше весь рік будете віддавати.
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