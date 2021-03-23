Ксения Мишина слегла с коронавирусом и рассказала, как себя чувствует

"Друзья! Какая вкусная редиска. Но, если бы я не видела, что это редиска, я бы даже этого не поняла. Я не чувствую вкуса. У меня корона!" - сообщила подписчикам радостная Мишина.

За кадром Александр Эллерт прокричал Ксении, что она теперь королева.

Избранник звезды две недели будет на самоизоляции со своей возлюбленной. Видимо, пара обрадовалась появившейся возможности побыть вдвоем.

На следующих кадрах Ксения поблагодарила поклонников за пожелания скорейшего выздоровления и сообщила, что у нее температура. Судя по роликам, Ксения совсем не расстроилась, она пребывает в хорошем настроении.

Ксения Мишина заболела коронавирусом (Скриншот)