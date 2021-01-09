Купидон уже приготовил стрелы: гороскоп любви на 2021 год для всех знаков Зодиака

Год Белого Металлического Быка будет очень богат на события в личной жизни. Возможны яркие встречи, завязывание серьезных отношений, которые могут привести к созданию семьи. Также ожидаются сложные разрывы и легкие разводы.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в сфере любви в 2021 году и кому повезет. Об этом сообщается на портале SlovoFraza.

Овен

Овнов будет тянуть на приключения, развлечения и пустой флирт. Однако Белый Бык настроен только на серьезные отношения, поэтому весь год он будет напоминать про семейные ценности.

Телец

Этому знаку в год быка будет максимально комфортно, так как с символом года они сходятся по ценностям. Год станет насыщен романтическими отношениями и укреплением уже существующих.

Близнецы

Со всех сторон на Близнецов будут падать знаки и призывы к тому, чтобы они стали более серьезными в отношениях и остепенились. Пришло время взять на себя ответственность и вывести отношения на новый уровень, иначе последствия будут плачевными.

Рак

Не стоит в год Быка проявлять к партнеру слишком много капризов и привередливости. Астрологи рекомендуют не искать идеал, а слушать свое сердце. Есть вероятность влюбиться в хорошего друга.

Лев

Львы станут в 2021 году более мягкими и уступчивыми и это сильно отразиться на романтических отношениях. Вас окружают прекрасные представители противоположного пола и получить взаимность вам не составит труда. Главное – сделать правильный выбор.

Дева

Бык очень необычно повлияет на сферу любви у Дев. Обычная рациональность и закрытость начнет исчезать и уже в январе появится влюбчивость и эмоциональность. Не стесняйтесь своих метаморфоз, вас ожидает встреча с родственной душой и счастливая перспектива.

Весы

Весы начнут терять свою привередливость и это сулит им встретить достойного партнера. Семейным представителям знака стоит вести себя дипломатично с партнером и не допускать серьезных конфликтов.

Скорпион

Несмотря на все намеки Быка о классических ценностях, Скорпионы будут все равно действовать так, как считают нужным. Им нравятся пути страстей, драмы и эмоционального надрыва и только в этом они будут видеть смысл и удовольствие в отношениях.

Стрелец

Стрельцы окажутся перед непростым выбором – продолжать холостяцкую жизнь или же перейти в серьезные отношения. Ориентируйтесь на свою собственную готовность и не отказывайтесь от перспективной романтической связи только из-за своих страхов.

Козерог

2021 год станет переломным, и закрытые и сухие Козероги словят волну чувствительности и эмоциональности. Это произойдет тогда, когда вы встретите человека, который подходит вам на все 100%. Ваши чувства будут основываться и на чувственности, и на рациональном выборе.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям прислушаться к ценностям Белого Быка и настроиться на серьезные отношения. В вашем окружении уже есть симпатия, но ваша болезненная зацепка за свободу мешает вам отдаться чувствам и построить отношения.

Рыбы

2021 год принесет Рыбам невероятное везение и им удастся не просто влюбиться, но и встретить родственную душу. Вас ожидает романтический период, когда вы сможете насладиться отношениями, освободить накопленные чувства и год может закончиться свадьбой.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут осуществить прорыв в 2021 году.

А также рассказывали о том, кого в 2021 году ждут невероятные перемены по гороскопу друидов.