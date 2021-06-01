Лечить желудок и убрать кофе: косметолог раскрыла секреты ухода при розацеа
Розацеа - заболевание кожи с появлением эритемы (покраснения). Отличие от купероза: при куперозе кожа гладкая, при розацеа - воспаленная, с уплотнениями.
Косметолог Яна Фокси в своем Instagram рассказала об особенностях по уходу за кожей при куперозе и при розацеа - и объяснила, как правильно ухаживать за кожей в том и в том случае.
При длительной розацеа без лечения:
- Покраснение становится устойчивым.
- При расширенных сосудах происходит обезвоживание кожи, сухость.
- Активируются сальные железы, что влечет акне (Acne rosacea) и гиперкератоз (утолщение кожи).
- В этой среде активизируется демодекс (демодекоз) + чувствительность кожи.⠀
Причины: иммунные, сосудистые или ЖКТ нарушения, наследственность. В подавляющем большинстве это гипоацидность (низкая кислотность желудочного сока), бактерия H.Pylori, гастрит.
Кожа скажет "спасибо" (фото: pexels.com)
Что делать?⠀
1. Если при куперозе нужно лечить сосуды, при розацеа - желудок и кишечник. Следует работать с гастроэнтерологом: устранить гипоацидность, восстановить микрофлору и слизистую кишечника. Чаще это решается не столько лекарствами, сколько питанием.
2. Укреплять сосуды: за внешние покраснения ответственны они. Следует согласовать с врачом применение: витамина С и К2, рутина, куркумина / берберина, метилсульфонилметана / астаксантина, ресвератрола.
3. Минимизировать резкие перепады температур (и бани на время обострения), высокие физ. нагрузки, кофе, алкоголь, горячее, острое, жареное.
Меры лечения:⠀
- Обратиться к врачу. Некоторые врачи могут назначить роаккутан. Не делайте этого, если это не последние степени розацеа.
- В чистках нет большого смысла, т. к. в пустулах при розацеа чаще всего нет содержимого, и вычищать там нечего.
- Покраснение можно уменьшить (на полгода - год) фототерапией.
Не дайте глине высохнуть: косметолог раскрыла секреты домашнего ухода за кожей
Уход:
Убираем:
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Мицеллярная вода.
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Скрабы.
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Полотенца (заменить на бумажные).
- Щетки для умывания (в т. ч. Foreo).
- Спирт (Alcohol) в составе.
- Масла.
- "Натуральная" косметика.⠀
Выбираем:
- Мягкое очищение теплой (не холодной и не горячей) не проточной (кипяченой, очищеной) водой.
- Пилинг мягкими кислотами (BHA, PHA) /энзимами.
- Азелаиновая кислота.
- SPF-кремы на открытом солнце.
- Увлажнение.
- Глина (если подходит, при стадии с высыпаниями).
- Восстановление липидного барьера.
- Успокаивающие компоненты: пантенол, ниацинамид, азулен.
- Пребиотики (особенно при демодекозе).