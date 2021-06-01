Лечить желудок и убрать кофе: косметолог раскрыла секреты ухода при розацеа

Розацеа - заболевание кожи с появлением эритемы (покраснения). Отличие от купероза: при куперозе кожа гладкая, при розацеа - воспаленная, с уплотнениями.

Косметолог Яна Фокси в своем Instagram рассказала об особенностях по уходу за кожей при куперозе и при розацеа - и объяснила, как правильно ухаживать за кожей в том и в том случае.

При длительной розацеа без лечения:

Покраснение становится устойчивым.

При расширенных сосудах происходит обезвоживание кожи, сухость.

Активируются сальные железы, что влечет акне (Acne rosacea) и гиперкератоз (утолщение кожи).

В этой среде активизируется демодекс (демодекоз) + чувствительность кожи.⠀

Причины: иммунные, сосудистые или ЖКТ нарушения, наследственность. В подавляющем большинстве это гипоацидность (низкая кислотность желудочного сока), бактерия H.Pylori, гастрит.

Кожа скажет "спасибо" (фото: pexels.com)

Что делать?⠀

1. Если при куперозе нужно лечить сосуды, при розацеа - желудок и кишечник. Следует работать с гастроэнтерологом: устранить гипоацидность, восстановить микрофлору и слизистую кишечника. Чаще это решается не столько лекарствами, сколько питанием.

2. Укреплять сосуды: за внешние покраснения ответственны они. Следует согласовать с врачом применение: витамина С и К2, рутина, куркумина / берберина, метилсульфонилметана / астаксантина, ресвератрола.

3. Минимизировать резкие перепады температур (и бани на время обострения), высокие физ. нагрузки, кофе, алкоголь, горячее, острое, жареное.

Меры лечения:⠀

Обратиться к врачу. Некоторые врачи могут назначить роаккутан. Не делайте этого, если это не последние степени розацеа.

В чистках нет большого смысла, т. к. в пустулах при розацеа чаще всего нет содержимого, и вычищать там нечего.

Покраснение можно уменьшить (на полгода - год) фототерапией.

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Уход:

Убираем:

Мицеллярная вода.

Скрабы.

Полотенца (заменить на бумажные).

Щетки для умывания (в т. ч. Foreo).

Спирт (Alcohol) в составе.

Масла.

"Натуральная" косметика.⠀

Выбираем: