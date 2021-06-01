Лікувати шлунок і прибрати каву: косметолог розкрила секрети догляду при розацеа

Розацеа - захворювання шкіри з появою еритеми (почервоніння). Відмінність від купероза: при куперозі шкіра гладка, при розацеа - запалена, з ущільненнями.

Косметолог Яна Фоксі у своєму Instagram розповіла про особливості по догляду за шкірою при куперозі і при розацеа - і пояснила, як правильно доглядати за шкірою в тому і в тому випадку.

При тривалій розацеа без лікування:

Почервоніння стає стійким.

При розширених судинах відбувається зневоднення шкіри, сухість.

Активуються сальні залози, що спричиняє акне (Acne rosacea) і гіперкератоз (потовщення шкіри).

У цьому середовищі активізується демодекс (демодекоз) + чутливість шкіри.⠀

Причина: імунні, судинні порушення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту порушення, спадковість. У переважній більшості це гіпоацидність (низька кислотність шлункового соку), бактерія H. Pylori, гастрит.

Шкіра скаже "спасибі" (фото: pexels.com)

Що робити?⠀

1. Якщо при куперозі потрібно лікувати судини, при розацеа - шлунок і кишечник. Слід працювати з гастроентерологом: усунути гіпоацидність, відновити мікрофлору і слизову кишечника. Найчастіше це вирішується не стільки ліками, скільки харчуванням.

2. Зміцнювати судини: за зовнішні почервоніння відповідальні вони. Слід узгодити з лікарем застосування: вітаміну С і К2, рутину, куркуміну / берберину, метилсульфонілметану / астаксантину, ресвератрола.

3. Мінімізувати різкі перепади температур (і лазні на час загострення), високі фізичны навантаження, каву, алкоголь, гаряче, гостре, смажене.

Заходи лікування:⠀

Звернутися до лікаря. Деякі лікарі можуть призначити роаккутан. Не робіть цього, якщо це не останній ступінь розацеа.

У чистках немає великого сенсу, тому що в пустулах при розацеа найчастіше немає вмісту, і вичищати там нічого.

Почервоніння можна зменшити (на півроку - рік) фототерапією.

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Догляд:

Прибирати:

Міцелярна вода.

Скраби.

Рушники (замінити на паперові).

Щітки для вмивання (в т.ч. Foreo).

Спирт (Alcohol) в складі.

Масло.

"Натуральна" косметика.⠀

Вибирати: