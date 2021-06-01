Лікувати шлунок і прибрати каву: косметолог розкрила секрети догляду при розацеа
Розацеа - захворювання шкіри з появою еритеми (почервоніння). Відмінність від купероза: при куперозі шкіра гладка, при розацеа - запалена, з ущільненнями.
Косметолог Яна Фоксі у своєму Instagram розповіла про особливості по догляду за шкірою при куперозі і при розацеа - і пояснила, як правильно доглядати за шкірою в тому і в тому випадку.
При тривалій розацеа без лікування:
- Почервоніння стає стійким.
- При розширених судинах відбувається зневоднення шкіри, сухість.
- Активуються сальні залози, що спричиняє акне (Acne rosacea) і гіперкератоз (потовщення шкіри).
- У цьому середовищі активізується демодекс (демодекоз) + чутливість шкіри.⠀
Причина: імунні, судинні порушення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту порушення, спадковість. У переважній більшості це гіпоацидність (низька кислотність шлункового соку), бактерія H. Pylori, гастрит.
Шкіра скаже "спасибі" (фото: pexels.com)
Що робити?⠀
1. Якщо при куперозі потрібно лікувати судини, при розацеа - шлунок і кишечник. Слід працювати з гастроентерологом: усунути гіпоацидність, відновити мікрофлору і слизову кишечника. Найчастіше це вирішується не стільки ліками, скільки харчуванням.
2. Зміцнювати судини: за зовнішні почервоніння відповідальні вони. Слід узгодити з лікарем застосування: вітаміну С і К2, рутину, куркуміну / берберину, метилсульфонілметану / астаксантину, ресвератрола.
3. Мінімізувати різкі перепади температур (і лазні на час загострення), високі фізичны навантаження, каву, алкоголь, гаряче, гостре, смажене.
Заходи лікування:⠀
- Звернутися до лікаря. Деякі лікарі можуть призначити роаккутан. Не робіть цього, якщо це не останній ступінь розацеа.
- У чистках немає великого сенсу, тому що в пустулах при розацеа найчастіше немає вмісту, і вичищати там нічого.
- Почервоніння можна зменшити (на півроку - рік) фототерапією.
Не дайте глині висохнути: косметолог розкрила секрети домашнього догляду за шкірою
Догляд:
Прибирати:
-
Міцелярна вода.
-
Скраби.
-
Рушники (замінити на паперові).
- Щітки для вмивання (в т.ч. Foreo).
- Спирт (Alcohol) в складі.
- Масло.
- "Натуральна" косметика.⠀
Вибирати:
- М'яке очищення теплою (не холодною і не гарячою) не проточною (кип'яченою, очищеною) водою.
- Пілінг м'якими кислотами (BHA, PHA) / ензимами.
- Азелаїнова кислота.
- SPF-креми на відкритому сонці.
- Зволоження.
- Глина (якщо підходить, при стадії з висипаннями).
- Відновлення ліпідного бар'єру.
- Заспокійливі компоненти: пантенол, ніацинамід, азулен.
- Пребіотики (особливо при демодекозі).