Ледяной шторм и мокрый снег: Украину накроет ненастной погодой

Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет неблагоприятной во всех регионах. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, дождь, мокрый снег, гололедицу и снежные ливни.

По данным Украинского гидрометцентра, самая сложная ситуация ожидается на востоке страны. Ночью там будет идти сильный мокрый снег, а днем снег и мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит в ночные часы от -5 до +3 градусов, днем ожидается от -2 до +2 градусов, в Днепре до +6 градусов. Ситуацию сильно усложнит штормовой ветер с порывами.

На юге в ночные часы будет идти мокрый снег с дождем, который днем превратится в дождь. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, днем от +8 до +11 градусов. В Крыму будет идти дождь, ночью +2 +4 градуса, днем от +9 до +11 градусов.

В северных областях пройдет снежный ливень, днем ожидается мокрый снег. Ночная температура будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +4 +6 градусов.

На западе страны синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, которые в дневные часы превратится в мелкий дождь. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, днем ожидается от +3 до +7 градусов.

В центральной части пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ночная температура воздуха составит +1 +4 градуса, днем столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов.

В Киеве 25 декабря синоптики прогнозируют дожди в ночное и дневное время, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 25 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в Украине.

А также рассказывали о том, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на январь 2021 года.