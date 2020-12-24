Крижаний шторм і мокрий сніг: Україну накриє похмурою погодою

Погода в Україні у п'ятницю, 25 грудня, буде несприятливою у всіх регіонах. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, дощ, мокрий сніг, ожеледицю і снігові зливи.

За даними Українського гідрометцентру, найскладніша ситуація очікується на сході країни. Вночі там йтиме сильний мокрий сніг, а вдень сніг та мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме вночі від -5 до +3 градусів, вдень очікується від -2 до +2 градусів, у Дніпрі до +6 градусів. Ситуацію сильно ускладнить штормовий вітер з поривами.

На півдні в нічні години йтиме мокрий сніг з дощем, який вдень перетвориться в дощ. Температура повітря вночі від +1 до +6 градусів, вдень від +8 до +11 градусів. У Криму буде йти дощ, вночі +2 +4 градуси, вдень від +9 до +11 градусів.

В північних областях пройде снігова злива, вдень очікується мокрий сніг. Нічна температура буде коливатися в межах від -1 до +1 градуса, вдень потеплішає до +4 +6 градусів.

На заході країни синоптики прогнозують вночі мокрий сніг, які в денні години перетвориться в дрібний дощ. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень очікується від +3 до +7 градусів.

В центральній частині пройдуть сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме +1 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +6 градусів.

У Києві 25 грудня синоптики прогнозують дощі в нічний і денний час, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +3 градусів, вдень від +4 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 25 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в Україні.

А також розповідали про те, що Укргідрометцентр дав прогноз погоди на січень 2021 року.