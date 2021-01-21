Леся Никитюк разоткровенничалось о личной жизни и любимом: сердце еще не перегорело

Леся Никитюк очень редко говорит о личной жизни и никогда не показывает любимого мужчину. Как-то она проговорилась о романе с соседом, но отношения дали трещину из-за постоянной занятости звезды. Леся даже решила взять тайм-аут в телевизионной карьере, правда, о причинах умолчала, уточнила лишь, что хочет попробовать себя в других сферах. О том, почему не складывается ее личная жизнь и занято ли сейчас сердце, она публично призналась Дмитрию Гордону.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста, ведущая отметила, что мужчины с юности обращали внимание больше на ее подруг, чем на нее. Молодые люди начинали отношения с Лесей, но затем переключали внимание на ее приятельниц, предлагая будущей звезде взамен лишь дружбу.

"Как-то так получается, что во мне не сразу видит мужчина тот психологический портрет девушки, который он нарисовал", – отметила Леся.

Леся откровенно рассказала, что мешает ей построить семью (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Идеалом мужчины для теледивы является ее отец. Он – мастер на все руки, умеет практически все, с ним надежно и на него можно всегда положиться. Леся отметила, что ее идеальный избранник должен "быть проще простого".

"У меня папа очень классный. Простой человек, сварщик первого разряда. Когда мама начинала чистить картошку, он всегда ее жарил. Или наоборот. Он всегда подключается. Они дополняют друг друга. Папа умеет все – присверлить, прибить. Он был очень красивый моряк – голубоглазый блондин. И он хозяин", - с гордостью рассказала об отце Леся и добавила, что в семейном кругу любит пересматривать альбомы с архивными фото папы.

Ведущая отмечает, что не раз оставалась с разбитым сердцем, но порой сложные отношения – самые лучшие. Причина ее неудач на личном фронте – постоянная занятость на работе, ведь карьера для нее на первом месте. Но это пока у звезды не появился муж и дети, тогда ее приоритеты изменятся.

Леся призналась, что карьера у нее сейчас на первом месте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Когда отношения еще не зафиксированы, то все равно водишь козу, и она водится год, второй год, и ты не можешь понять: человек готов или не готов. Кто-то больше зарабатывает, и это не всегда мужчина. И ты не показываешь, ты знаешь, что он перспективный. Это тяжело. Для этого нужен опыт, мудрость, на это надо время, а меня постоянно дергают",– пояснила Леся.

Она попыталась уйти от вопроса о том, занято ли ее сердце в данный момент и есть ли рядом тот самый, но все же приоткрыла завесу тайны над личной жизнью.

"Я знаю, что любовь существует, и она есть. И мое сердце еще не перегорело", – заявила Леся.

Леся Никитюк хотела бы взять малыша из детдома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая очень хочет детей. Она мечтает о двоих малышах, но рассматривает возможность усыновить или удочерить ребенка. Она вдохновляется примерами простых людей, которые взяли в семью малыша из детдома.

Невзирая на большую популярность и компанейский характер, ведущая остро ощущает одиночество, но научилась с этим жить. Порой люди просто боятся к ней подойти, завести дружбу из-за ее звездного статуса, но потом с удивлением обнаруживают, какая звезда открытая и простая в общении.

Леся честно рассказала о личной жизни

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала о роли нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в ее телекарьере.