Леся Нікітюк відверто розповіла про особисте життя і улкоханого: серце ще не перегоріло

Леся Нікітюк дуже рідко говорить про особисте життя і ніколи не показує коханого чоловіка. Якось вона проговорилася про роман з сусідом, але стосунки дали тріщину через постійну зайнятість зірки. Леся навіть вирішила взяти тайм-аут в телевізійній кар'єрі, правда, про причини промовчала, лише уточнила, що хоче спробувати себе у інших сферах. Про те, чому не складається особисте життя і чи зайняте зараз серце, вона публічно зізналася Дмитру Гордону.

В інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі журналіста, ведуча зазначила, що чоловіки з юності звертали увагу більше на її подруг, ніж на неї. Молоді люди починали відносини з Лесею, але потім переключали увагу на її приятельок, пропонуючи майбутній зірці натомість лише дружбу.

"Якось так виходить, що в мені не відразу бачить чоловік той психологічний портрет дівчини, який він намалював", – зауважила Леся.

Леся відверто розповіла, що заважає їй побудувати сім'ю (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ідеалом чоловіка для теледіви є її батько. Він – майстер на всі руки, уміє практично все, з ним надійно і на нього завжди можна покластися. Леся зазначила, що її ідеальний обранець повинен "бути простіше простого".

"У мене тато дуже класний. Проста людина, зварювальник першого розряду. Коли мама починала чистити картоплю, він завжди її смажив. Або навпаки. Він завжди підключається. Вони доповнюють один одного. Тато вміє все – присверлити, прибити. Він був дуже красивий моряк – блакитноокий блондин. І він господар", - з гордістю розповіла про батька Леся і додала, що в сімейному колі любить переглядати альбоми з архівними фото тата.

Ведуча зазначає, що не раз залишалася з розбитим серцем, але часом складні стосунки – найкращі. Причина її невдач на особистому фронті – постійна зайнятість на роботі, адже кар'єра для неї на першому місці. Але це поки у зірки не з'явився чоловік і діти, тоді її пріоритети зміняться.

Леся зізналася, що кар'єра у неї зараз на першому місці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Коли відносини ще не зафіксовані, то все одно водиш козу, і вона водиться рік, другий рік, і ти не можеш зрозуміти: людина готова або не готова. Хто більше заробляє, і це не завжди чоловік. І ти не показуєш, ти знаєш, що він перспективний. Це важко. Для цього потрібен досвід, мудрість, на це треба час, а мене постійно смикають",– пояснила Леся.

Вона спробувала піти від питання про те, чи зайняте її серце в даний момент і чи є поруч той самий, але все ж таки прочинила завісу таємниці над особистим життям.

"Я знаю, що любов існує, і вона є. І моє серце ще не перегоріло", – заявила Леся.

Леся Нікітюк хотіла б взяти малюка з дитбудинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча дуже хоче дітей. Вона мріє про двох малюків, але розглядає можливість усиновити або удочерити дитину. Вона надихається прикладами простих людей, які взяли в сім'ю малюка з дитбудинку.

Незважаючи на велику популярність і компанійський характер, ведуча гостро відчуває самотність, але навчилася з цим жити. Іноді люди просто бояться до неї підійти, завести дружбу через її зоірковий статус, але потім з подивом виявляють, яка зірка відкрита і проста у спілкуванні.

Леся чесно розповіла про особисте життя

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла про роль нинішнього президента України Володимира Зеленського в її телекар'єрі.