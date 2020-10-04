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Летняя погода задержится, но с нюансом: синоптики уточнили прогноз

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 07:00
Летняя погода задержится, но с нюансом: синоптики уточнили прогноз Погода в Украине на 4 октября (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Синоптики уточняют, что в Закарпатской области может пойти дождь

Согласно обновленному прогнозу, погода в Украине 4 октября будет солнечной, теплой и сухой. Однако атмосферный фронт, разбушевавшийся в Европе, немного затронет Украину. Незначительные осадки ожидаются в Закарпатской области. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на воскресенье.

Как передают синоптики, показатели тепла в воскресенье будут держаться на относительно высоком уровне. В среднем в Украине ожидается +20… +23 градуса. В некоторых северных и восточных регионах – от +18 градусов. На юге же напротив, будут наблюдаться максимальные показатели - +21… +24 градуса в течение дня. Летняя погода задержится и ночью. Уровень тепла будет достигать +8… +14 градусов.

При этом, один из последних теплых дней будет солнечным и сухим. Однако не везде – дожди ожидаются в Закарпатской области.

Летняя погода задержится, но с нюансом: синоптики уточнили прогноз

Погода в Украине 4 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупредили о порывах ветра и пожарной опасности в воскресенье.

"Днем 4 октября в западных областях порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). 3-6 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в Укргидрометцентре.

Ранее мы писали, что синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на воскресенье. По ее данным, в Украине будет тепло и ясно.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

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