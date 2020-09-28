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Синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 06:30
Синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки Прогноз погоды на октябрь в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в октябре может принести ночные заморозки

Погода в Украине в октябре встретит украинцев "сезоном дождей", придет похолодание. Температура будет умеренной и типичной для октября, но в последней декаде возможны ночные заморозки.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, дождить будет в первые дни октября по всей стране. Температура будет держаться достаточно высокой - до +20 и даже выше - в течение первой половины месяца.

Но в последней декаде октября существенно снизится, градусники покажут менее +10, а в западных областях возможны заморозки в ночное время. Кроме того, на Западе будет в этом месяце много дождливых дней.

Отметим, что в Украинском гидрометцентре также дали прогноз на октябрь. Там предполагают, что температура, как и осадки, в середине осени будет в пределах многолетних значений.

Ниже смотрите прогноз на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозкиСиноптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозкиСиноптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозкиСиноптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что первые серьезные заморозки ударят 7, 8, 19 и 21 октября.

Тем временем в Украине ожидается сезон холодных ливней. Синоптики рассказали, что в последние дни сентября - начале октября температура снизится, будет дождить.

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