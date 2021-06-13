Лидер группы "СКАЙ" признался в зависимости: едва не потерял семью

Олег говорит, что алкоголь - неотъемлемый атрибут шоу-бизнеса. И часто это сильно затягивает.

"Алкоголь реально был и он всегда присутствует в шоу-бизнесе, начиная от райдера, заканчивая встречами. Аж такого криминала не было. Просто это было часто. Сын хочет погулять или надо уделить время семье - у тебя постоянно нет сил, тебя постоянно кто-то кумарит. Когда ты бухаешь, тебе в падло это делать", - поделился артист.

Любимая женщина Олега Мария очень счастлива, что он перестал выпивать, так как отношения от этого трещали по швам.

"Я об этом мечтала и в своих мыслях, мне кажется, привлекла это. Я очень хотела, чтобы муж активно занимался спортом. Надеюсь, он еще в йогу подастся", - говорит Мария.

Собчук добавил, что к врачам не обращался, а сам справился с этим. Толчком к такому решению стало нежелание, чтобы дети видели его в таком состоянии. Он говорит, что полностью от алкоголя не отказался, но иногда может себе позволить выпить бокал вина.

Отметим, что сейчас Олег участвует в масштабном велопробеге от востока до запада Украины.

Видео: Олег Собчук признался в алкогольной зависимости (ТСН)