Лилия Ребрик назвала свой самый главный страх: нужно принимать

У популярной украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик, которая недавно оголила спину и заговорила о счастье , как и в любого человека, есть свои страхи.

О том, какой страх ее самый главный, и как она справляется с ним - ведущая "Ранку з Україною" рассказала в интервью Lite .

"Конечно же, как у мамы, у меня есть чувство тревоги за своих детей. Любому живому человеку, когда он становится родителем, будет характерна такая черта", - рассказала она.

Но к этому вопросу Лилия подходит весьма философски.

"В любом случае, страх заставляет человека размышлять, ценить то, что у него есть. Очень действенная эмоция и слово, которое в очередной раз возвращает нас в сегодня, здесь и сейчас, а не в будущее или прошлое", - отметила Ребрик.

Звезда уверена: свои страхи нужно принимать. Более того, их даже надо где-то полюбить и говорить им "спасибо".

"Потому что благодаря им мы ценим то, что у нас есть, и учимся наслаждаться моментом", - подметила Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)