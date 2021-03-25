ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно приймати

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 19:03
Лілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно приймати Лілія Ребрик розповіла про свій найголовніший страх (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

У популярної української телеведучої та актриси Лілії Ребрик, яка нещодавно оголила спину і заговорила про щастя, як і в кожної людини, є свої страхи.

Про те, який страх її найголовніший, і як вона справляється з ним - ведуча "Ранку з Україною" розповіла у інтерв'ю Lite.

"Звичайно ж, як у мами, у мене є почуття тривоги за своїх дітей. Будь-якій живій людині, коли у неї з'являються діти, буде притаманна така риса", - розповіла вона.

Але до цього питання Лілія підходить дуже філософськи.

"У будь-якому випадку, страх змушує людину думати, цінувати те, що у неї є. Дуже дієва емоція і слово, яке в черговий раз повертає нас до сьогодні, тут і зараз, а не в майбутнє чи минуле", - зазначила Ребрик.

Зірка впевнена: свої страхи потрібно приймати. Більше того, їх навіть треба десь полюбити і говорити їм "спасибі".

"Тому що завдяки їм ми цінуємо те, що у нас є, і вчимося насолоджуватися моментом", - підмітила Ребрик.

Лілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно прийматиЛілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно прийматиЛілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно прийматиЛілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно прийматиЛілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно приймати

Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, нещодавно квітуча Лілія Ребрик зачарувала ніжними весняними луками.

Також раніше ведуча каналу "Україна" розговорилася про перенесений коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Лілія Ребрик
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину