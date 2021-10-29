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Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: "многие девушки допускают эту ошибку"

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 14:49
Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: "многие девушки допускают эту ошибку" Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лилия Ребрик - пример для многих женщин, ведь она знает, как все успевать и при этом отлично выглядеть.

Теперь звездная ведущая канала "Украина" поделится со всеми зрителями проверенными на собственном опыте советами по уходу за собой.

Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: &quot;многие девушки допускают эту ошибку&quot;

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Первое правило красивой женщины, уверена ведущая новой рубрики "Ліля радить" в программе "Ранок з Україною", - любовь и уважение к себе и своему телу.

Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: &quot;многие девушки допускают эту ошибку&quot;

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я часто слышу от женщин, что им не хватает времени или денег, чтобы посещать салоны красоты. Но чтобы хорошо выглядеть, совсем необязательно каждый день тратить несколько часов на укладку или несколько сотен гривен на салонные процедуры. 80 процентов здорового и сияющего вида нашей кожи - это именно домашний уход. И в своей новой рубрике я с удовольствием поделюсь с нашими зрительницами своими маленькими женскими секретами", - интригует ведущая.

Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: &quot;многие девушки допускают эту ошибку&quot;

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Какие средства для кожи выбрать, чтобы всегда выглядеть на миллион, что использовать для волос, чтобы они были блестящими и шелковистыми, а на что не стоит тратить свои деньги - Лилия будет рассказывать о своих любимых полезных привычках в эфире уже с 3 ноября.

Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: &quot;многие девушки допускают эту ошибку&quot;

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вот, кстати, одна из них.

"Я никогда не лягу спать с макияжем, какой бы усталой ни была. Казалось бы, такая простая и понятная для всех вещь, но многие девушки допускают эту ошибку. Никогда так не поступайте - несмотря на лень, несмотря на усталость, всегда очищайте кожу перед сном. Это мой первый и самый главный совет", - отметила Лилия.

Лилия Ребрик поделилась любимой полезной привычкой: &quot;многие девушки допускают эту ошибку&quot;

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее мы показывали, как гибкая Ребрик сразила наповал растяжкой и страстью с мужем.

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Лилия Ребрик
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