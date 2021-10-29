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Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: "багато дівчат припускаються цієї помилки"

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П'ятниця 29 жовтня 2021 14:49
Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: "багато дівчат припускаються цієї помилки" Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик - приклад для багатьох жінок, адже вона знає, як все встигати і при цьому відмінно виглядати.

Тепер зіркова ведуча каналу "Україна" поділиться з усіма глядачами перевіреними на власному досвіді порадами по догляду за собою.

Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: &quot;багато дівчат припускаються цієї помилки&quot;

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Перше правило красивої жінки, впевнена ведуча нової рубрики "Ліля радить" в програмі "Ранок з Україною", - любов і повага до себе і свого тіла.

Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: &quot;багато дівчат припускаються цієї помилки&quot;

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я часто чую від жінок, що їм не вистачає часу або грошей, щоб відвідувати салони краси. Але щоб добре виглядати, зовсім необов'язково щодня витрачати кілька годин на укладку або кілька сотень гривень на салонні процедури. 80 відсотків здорового і сяючого вигляду нашої шкіри - це саме домашній догляд. І в своїй новій рубриці я із задоволенням поділюся з нашими глядачками своїми маленькими жіночими секретами", - інтригує ведуча.

Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: &quot;багато дівчат припускаються цієї помилки&quot;

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Які засоби для шкіри вибрати, щоб завжди виглядати на мільйон, що використовувати для волосся, щоб воно було блискучим і шовковистим, а на що не варто витрачати свої гроші - Лілія розповідатиме про свої улюблені корисні звички в ефірі вже з 3 листопада.

Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: &quot;багато дівчат припускаються цієї помилки&quot;

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ось, до речі, одна з них.

"Я ніколи не ляжу спати з макіяжем, якою б втомленою не була. Здавалося б, така проста і зрозуміла для всіх річ, але багато дівчат припускаються цієї помилки. Ніколи так не робіть - незважаючи на лінь, незважаючи на втому, завжди очищайте шкіру перед сном. Це моя перша і найголовніша порада", - зазначила Лілія.

Лілія Ребрик поділилася улюбленою корисною звичкою: &quot;багато дівчат припускаються цієї помилки&quot;

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше ми показували, як гнучка Ребрик убила наповал розтяжкою і пристрастю з чоловіком.

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Лілія Ребрик
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