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Лилия Ребрик рассказала, как у нее протекает COVID-19: сил хватает только на полежать

Автор: Людмила Жукова

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик недавно рассказала о положительном результате тестирования на коронавирус. Сейчас телезвезда активно борется с болезнью, но продолжает не унывать и искать во всем позитив.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Шаг за шагом, так сказать, дозировано возвращаюсь к соцсетям. Шкафы не перебрала (если сделала это мысленно - считается?). Шутки шутками, но скрывать не буду: сил хватало разве что на "полежать". Хотя я оптимист и жизнелюб, так и в этом я все же пыталась найти позитив", - поделилась с подписчиками Ребрик.

Лилия Ребрик борется с коронавирусом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

По словам телезвезды, ей уже надоело болеть и она считает дни до завершения болезни. Она пожелала всем своим подписчикам хорошего здоровья. А те, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.

  • Видужуйте швидше, без вас ранок не такий позитивний.
  • Такая девочка, одним словом красота!
  • Хороба не проста тому видужуйте, давно від вас не було позитиву.
  • Скорейшего выздоровления!

Ранее Лилия Ребрик раскрыла трогательные подробности романа с мужем.

Также недавно знаменитая ведущая восхитила сеть необычным селфи с любимым мужчиной.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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