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Лишние кило вернутся: нутрициолог рассказала, можно ли похудеть на соках

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 09:06
Лишние кило вернутся: нутрициолог рассказала, можно ли похудеть на соках Голодание на соках - не способ похудеть (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Люди сидят на 30-дневных детоксах на соке. Но сброшенные килограммы все равно возвращаются потом назад. Потому что голодание на соках или любое другое - не способ похудеть.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

"После детокса сброшенные килограммы всегда возвращаются. Да я и не для похудения их провожу, а для здоровья. Плюс энергии так много появляется! Прямо летаю! Жалко, что невозможно так жить всегда...". Именно такой разговор состоялся у меня с подругой, с которой мы вместе обучались функциональной медицине", - рассказала Йенсен.

Катерина подвердила, что ее подруга, тоже специалист по здоровому питанию, права:

  • Голодание на натуральных соках - это не способ похудеть.
  • Любая форма голодания имеет противопоказания (даже интервальное голодание!).
  • Постоянно жить на соках или с жестким ограничением калорий - опасно для здоровья.
  • Питание без достаточного количества белка - опасно для здоровья.
  • Питание без клетчатки долгое время - тоже опасно для здоровья.
  • Голодание в любой форме снижает скорость обмена веществ в долгосрочной перспективе.

Лишние кило вернутся: нутрициолог рассказала, можно ли похудеть на соках

Соки - полезны, но они не заменят здоровой еды на столе (фото: pexels.com)

"Большинство наивно считает, что жесткие ограничения по калориям и разные виды голодания (на соках, на воде, сухое....) - способ быстренько расстаться с лишними кг. Увы, это не так", - сказала Катерина.⠀

Йенсен уверена, если вы с ними и расстанетесь, то... ненадолго.

"Любая форма голодания носит исключительно оздоровительную функцию. Например, с его помощью можно помочь наладить пищеварение. Если же вы голодаете на соках или овощных супах-пюре, то этот способ также помогает наполнить организм всем самым полезным в легко доступной для усвоения форме. Но сбрасывать вес таким способом я настоятельно не рекомендую", - подытожила Катерина.

Напомним, нутрициолог рассказала, как хранить зелень в пакетах в холодильнике.

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