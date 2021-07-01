Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле

Погода в Украине в июле будет нестабильной. Синоптики ожидают, что будут периоды, когда нас будет ждать сильная жара, дожди и грозы.

Что будет с погодой в Украине в июле - читайте ниже в нашем материале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале второго месяца лета будут дожди, после чего начнется сильная жара.

Метеоролог Денис Минин заявил, что погода в июле будет жаркой и нужно быть готовым к средней температуре дня +23+24 на протяжение всего месяца. При этом катаклизмов не ожидается, но будут идти дожди.

Синоптики из Укргидрометцентра предупредили, что 1 июля в Украине в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, будут грозы и местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине 1 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Второго числа дожди с грозами уже охватят всю территорию Украины. Такая же ситуация будет 2,3,4 и 5 июля.

Погода в Украине 2 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

По словам синоптика Наталки Диденко, июль начнется в Украине дождями, грозами и температурой воздуха +26+32 градусов. При этом никакого существенного похолодания или ожидать не стоит.

Погода в Киеве

По данным Gismeteo, в Киеве дожди будут идти практически весь месяц. При этом максимум до чего дойдут градусники - это +28 градусов. Сильные ливни с грозами ожидаются в первой половине июля. После 10 июля дожди если и будут, то уже без гроз и не такие интенсивные.

Погода в Киеве на июль (погодная карта: gismeteo.ua)