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Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні

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Четвер 01 липня 2021 06:32
Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні Фото: прогноз погоди в Україні на липень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні в липні буде нестабільною. Синоптики очікують, що будуть періоди, коли нас буде чекати сильна спека, дощі та грози.

Що буде з погодою в Україні в липні - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку другого місяця літа будуть дощі, після чого почнеться сильна спека.

Метеоролог Денис Мінін заявив, що погода в липні буде спекотною і потрібно бути готовим до середньої температури дня +23+24 на протяг всього місяця. При цьому катаклізмів не очікується, але йтимуть дощі.

Синоптики з Укргідрометцентру попередили, що 1 липня в Україні в більшості областей, крім сходу та південного сходу, будуть грози та місцями град і шквали вітру 15-20 м/с.

Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні

Погода в Україні 1 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Другого числа дощі з грозами вже охоплять всю територію України. Така ж ситуація буде 2,3,4 і 5 липня.

Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні

Погода в Україні 2 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

За словами синоптика Наталки Діденко, липень почнеться в Україні дощами, грозами і температурою повітря +26+32 градусів. При цьому ніякого істотного похолодання чи очікувати не варто.

Погода у Києві

За даними Gismeteo, в Києві дощі йтимуть майже весь місяць. При цьому максимум до чого дійдуть градусники - це +28 градусів. Сильні зливи з грозами очікуються в першій половині липня. Після 10 липня дощі якщо і будуть, то вже без гроз і не такі інтенсивні.

Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні

Погода в Києві на липень (погодна карта: gismeteo.ua)

Нагадаємо, Львів знову накрив ураган з потужною зливою і градом.

Ми також писали про те, в Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце.

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