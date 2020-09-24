Ливни и холод накроют Украину: погода внезапно испортится во всех областях

Погода в Украине на выходных неприятно удивит жителей всех областей

Погода в Украине совершенно испортится в воскресенье, 27 сентября. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, сильные дожди и ливни почти во всех областях страны.

По данным Украинского гидрометцентра, 27 сентября на востоке ожидаются кратковременные дожди и ливни. Сухо будет только в Луганской области. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем ожидается от +20 до +24 градусов.

В южных областях пройдут дожди, местами сильные, усиление ветра до штормовых порывов. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +21 +24 градусов. В Крыму кратковременные дожди, ночью +15 +17 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

На севере Украины температура воздуха упадет и пройдут сильные дожди, ветер штормовой. Ночью в регионе +14 +16 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +15 градусов, днем столбики термометров покажут всего +14 +18 градусов.

В центральной части страны будут идти дожди, местами сильные. Ночью от +14 до +17 градусов, днем ожидается от +19 до +22 градусов.

В Киеве 27 сентября будет идти дождь, ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью +16 +18 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 27 сентября

Тем временем, в пятницу, 25 сентября, в Украине ожидается солнечная и теплая погода, небольшие кратковременные дожди пройдут только на Прикарпатье и Закарпатье.

На востоке страны сухо и солнечно, ночью +8 +12 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В южных областях небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +12 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов. В Крыму сухо, ночью +14 +16 градусов, днем +24 +26 градусов.

В северных областях без осадков, солнечно. Ночью +9 +11 градусов, днем +25 +27 градусов.

На западе страны сухо и солнечно, небольшие кратковременные дожди пройдут в Ужгороде и Ивано-Франковске, на остальной территории – без осадков. Температура воздуха ночью составит +10 +13 градусов, днем от +23 до +26 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью +8 +11 градусов, днем +25 +27 градусов.

В Киеве 25 сентября будет сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 25 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о том, какая погода будет в Украине зимой.

А также рассказывали о том, что в Украине спрогнозировали еще два бабьих лета этой осенью.