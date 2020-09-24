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Синоптик рассказал украинцам, какой будет зима: снега не ждите

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 12:02
Синоптик рассказал украинцам, какой будет зима: снега не ждите Какой будет зима в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Синоптик сообщил украинцам, что их ждет аномальная зима

Украинцам стоит приготовиться к аномальной зиме. Температура воздуха будет комфортной, а снега почти не будет. Но вместо него могут лить дожди. Такой прогноз озвучила синоптик Татьяна Адаменко. По словам эксперта, это не самый худший сценарий, так как сейчас наша страна страдает от засухи.

Как сообщают метеорологи, сезон зимы в Украине может сократиться, но стоит ожидать и ледяных дождей. Об этом пишет "Обозреватель".

Снег украинцев порадует в ночь перед Новым годом, 31 декабря. Но этот прогноз еще будет уточняться.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание до морозов нас ждет только после Дня святого Николая (6 декабря).

По словам эксперта, последняя декада декабря станет “зимним бабьем летом” из-за ожидаемой аномально теплой погоды. А вот перед самым Новым годом синоптик ждет небольшие заморозки и снег.

Народный синоптик Вера Балабух также пророчит украинцам бесснежную зиму и аномально-теплые градусы.

Как мы писали ранее, Диденко рассказала, когда начнется и сколько продлится "бабье лето".

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда ждать возвращения бабьего лета в Украине.

Также мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег.

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