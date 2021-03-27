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Лобода подала в суд на пластического хирурга: появилось видео "операции"

Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода записала гневное видео, в котором пожаловалась на пластического хирурга из Узбекистана, что якобы сделал ей операцию по коррекции носа. Артистка заявила, что подает на врача в суд за распространение фейков.

Звезда опубликовала видео в своих Instagram-stories. А Telegram-канал Только никому показал кадры с хирургом и его операцией.

Так, в своем видео хирург запостил видео пациентки после ринопластики, которая невероятно похожа на певицу, и отметил Светлану Лободу.

Теперь певица хочет получить от хирурга крупную моральную компенсацию за фейк-ньюс.

"Я нахожусь в Москве, а в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает ее моей фамилией... Показывает, что он оперирует ей нос", - рассказывает Света и показывает видео на своем смартфоне с проделками хирурга.

Лобода пригрозила врачу серьезными неприятностями.

"Что я вам скажу, молодой человек... Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", - добавила артистка.

Видео: Светлана Лобода подала в суд на пластического хирурга (instagram.com/lobodaofficial)

А вот и то самое видео, где девушка очень похожая на Лободу, радуется своему новому носу.

Видео: Хирург сделал операцию на носу якобы Светлане Лободе (Только никому)

Отметим, что сама артистка категорически отрицает, что когда-либо прибегала к услугам пластических хирургов.

Ранее мы писали, что вдова умершего от COVID-19 блогера похвасталась новой грудью.

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