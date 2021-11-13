Лучшая перезагрузка: актриса Мария Крушинская назвала свои топ-8 способов восстановления сил

Современный ритм жизни диктует свои правила, в условиях которых не всегда удается противостоять усталости. Десятки больших и мелких дел дома и на работе ежедневно истощают наш внутренний ресурс. А значит, умение прислушиваться к себе и вовремя восстанавливать силы - один из важнейших навыков, который следует развивать.

Эксклюзивно с Lite она поделилась своим топом занятий, способствующих наполнению и перезагрузке, а также посоветовала, что делать, когда чувствуешь усталость.

Именно об этом мы поговорили с актрисой сериала "Преподы" на канале НЛО TV Марией Крушинской . Девушка активно снимается в разнообразных проектах, служит в театре и, кроме того, успевает уделять время мужу и двум детишкам.

Топ-8 способов перезагрузиться от актрисы

Признать свое состояние и отдохнуть

Если жизнь дает лимоны, надо делать лимонад! Самое лучшее, когда устаешь, не винить себя, а признать этот факт и дать себе возможность отдохнуть. Так вы потратите меньше времени на восстановление сил.

Обычно, когда чувствую себя изнуренной, испытываю раздражение. И могу незаслуженно накричать на детей или раскритиковать близких. Но! Я отдаю себе отчет в этом. Потому стараюсь не допускать ситуаций, когда нет возможности выспаться или поесть.

В таком случае я объявляю дома или на работе о том, что мне нужно время прийти в себя. Во мне говорит усталость, я слишком уязвлена. И дети обычно могут переключиться с меня на какие-то игры, дав мне возможность помолчать, принять душ или просто полежать.

А старшая дочь научилась еще одной фишке - она после этих слов может подойти и погладить меня по волосам, как кота. И тогда я, словно шарик, сдуваюсь, избавляясь от всего плохого.

Водить машину

Еще будучи школьницей, я мечтала водить машину. Строила маршруты, представляла, как руки держат руль, и казалось, даже слышала, как захлопываю дверь. А сейчас, когда я стала водителем, машина - это мой личный островок спокойствия. В ней я громко пою, слушаю аудиокниги, спектакли или лекции по детскому воспитанию, биологии, живописи. Иногда даже могу включить какую-то нелепую музыку, которую стыдно слушать при ком-то.

Машина спасает (фото: пресс-служба)

Сходить на бьюти-процедуры

Я считаю, что обязательно нужно находить время для себя и своих потребностей. А в моменты, когда чувствуешь выгорание, и подавно. Например, я хожу к косметологу на криомассаж (проводится при помощи жидкогоазота при холоде 190 градусов), лимфодренажный массаж, маникюр. Все это помогает восстановить мои силы.

Обычно после этого я возвращаюсь домой с мешком уверенности - и муж от меня не отходит. Да и вообще, он любит меня побаловать: сварить кофе, почесать, отправить на тот же маникюр или фотосессию. Потому что он же и будет потом смотреть в мои светящиеся глаза!

Не забывайте про салоны красоты (фото: прес-служба)

Поехать на гастроли с любимым театром

Я не знаю, как мы до сих пор не поубивали друг друга, но я обожаю наш коллектив! Признаюсь, что мне по жизни в 99-ти случаях из 100 везет с коллегами. В дороге на гастроли мы болтаем, обсуждаем фильмы и друг друга, играем в "Что? Где? Когда?", вместе едим. Да, это важно. Потому что в новых городах мы всегда выбираем какое-то заведение, заказываем разные блюда, а потом увлеченно обсуждаем их.

Приготовить вкусненькое

Если я на кухне готовлю что-то сложное, новое или экспериментирую - значит, я максимально бодра и счастлива. Это занятие помогает мне сконцентрироваться и перезагрузиться. Своего рода медитация, от результатов которой удовольствие получает вся семья.

Важно также бывать на природе (фото: пресс-служба)

Петь

Я испытываю перманентную потребность к пению. К сожалению, у меня нет музыкального образования, но какой-то репертуар получается довольно хорошо. Когда времени было больше, я брала частные уроки вокала и развивала себя в этом направлении. Были у меня даже публичные выступления, и, конечно же, это незабываемо и совершено не похоже на театр... Сейчас жду окончания карантина,чтобы пойти в простую вечернюю музыкальную школу на академический вокал и гитару.

Пойти на кофе с подружками

Простой кофе с близкими душевными людьми - это просто спа для души. Все занятые, поэтому "кофе" планируется заранее и ожидается. Но это ожидание точно того стоит! Ведь каким бы уставшим ни был ранее, покидаешь такие встречи действительно вдохновленным и окрыленным.

Время на себя - тоже важно (фото: пресс-служба)

Больше заботиться о себе

Признаюсь, когда я стала больше заботиться о себе (не путать с махровым эгоизмом) - уделять время книгам, внешности, музыке, фильмам - у меня появилось больше сил и терпения на окружающий мир. А когда ты силен и наполнен, тебе есть, что сказать и дать этому миру. Как по мне, это архиважно.