Краще перезавантаження: актриса Марія Крушинська назвала свої топ-8 способів відновлення сил

Сучасний ритм життя диктує свої правила, в умовах яких не завжди вдається протистояти втомі. Десятки великих і дрібних справ удома й на роботі щодня виснажують наш внутрішній ресурс. А отже, вміння прислухатися до себе та вчасно відновлювати сили - одна з найважливіших навичок, яку слід розвивати.

Ексклюзивно з Lite вона поділилася власним топом занять, що сприяють наповненню і перезавантаженню, а також порадила, що робити, коли відчуваєш утому.

Саме про це ми поговорили з актрисою серіалу "Прєподи" на каналі НЛО TV Марією Крушинською . Актриса активно знімається в різноманітних проєктах, служить у театрі, а крім того, встигає приділяти час чоловікові та двом дітям.

Топ-8 способів перезавантажитися від актриси

Визнати свій стан та відпочити

Якщо життя дає лимони, треба робити лимонад! Найкраще, коли стомлюєшся, не звинувачувати себе, а визнати цей факт і дати собі можливість відпочити. Так ви витратите менше часу на відновлення сил.

Зазвичай, коли почуваюся виснаженою, відчуваю роздратування. І можу незаслужено накричати на дітей або розкритикувати близьких. Але! Я усвідомлюю це. Тому намагаюся не допускати ситуацій, коли немає можливості виспатися чи поїсти.

В такому разі я оголошую вдома або на роботі про те, що мені потрібен час прийти до тями. В мені говорить утома, я надто вражена. І діти зазвичай можуть переключитися з мене на якісь ігри, давши мамі можливість помовчати, прийняти душ або просто полежати.

А старша донька навчилася ще одній фішці - вона після цих слів може підійти й погладити мене по волоссю, як кота. І тоді я, наче кулька, здуваюся, позбавляючись усього поганого.

Кермувати автомобілем

Ще будучи школяркою, я мріяла кермувати автомобілем. Будувала маршрути, уявляла, як руки тримають кермо, і здавалося, навіть чула, як зачиняю двері. А зараз, коли я стала водієм, машина - це мій особистий острівець спокою. У ній я голосно співаю, слухаю аудіокниги, вистави чи лекції з дитячого виховання, біології, живопису. Іноді навіть можу увімкнути якусь безглузду музику, яку соромно слухати при комусь.

Машина рятує (фото: прес-служба)

Сходити на б'юті-процедури

Я вважаю, що обов'язково потрібно знаходити час для себе та своїх потреб. А в миті, коли відчуваєш вигоряння, й поготів. Наприклад, я ходжу до косметолога на кріомасаж (проводиться за допомогою рідкого азоту за холоду 190 градусів), лімфодренажний масаж, манікюр. Все це допомагає відновити мої сили.

Зазвичай після цього я повертаюся додому з мішком упевненості - і чоловік від мене не відходить. Та й узагалі, він любить мене побалувати: зварити каву, почухати, відправити на той же манікюр чи фотосесію. Тому що він же й буде потім дивитися в мої сяючі очі!

Не забувайте про салони краси (фото: прес-служба)

Поїхати на гастролі з улюбленим театром

Я не знаю, як ми досі не повбивали один одного, але я обожнюю наш колектив! Зізнаюся, що мені по життю у 99-ти випадках зі 100 щастить із колегами. Дорогою на гастролі ми базікаємо, обговорюємо фільми та один одного, граємо в "Що? Де? Коли?", разом їмо. Так, це важливо. Тому що в нових містах ми завжди обираємо якийсь заклад, замовляємо різні страви, а потім захоплено обговорюємо їх.

Приготувати смачненьке

Якщо я на кухні готую щось складне, нове чи експериментую - значить, я максимально бадьора та щаслива. Це заняття допомагає мені сконцентруватися та перезавантажитися. Своєрідна медитація, від результатів якої задоволення отримує вся сім’я.

Важливо також бувати на природі (фото: прес-служба)

Співати

​​​​​​​Я відчуваю перманентну потребу до співу. На жаль, у мене немає музичної освіти, але якийсь репертуар вдається досить добре. Коли часу було більше, я брала приватні уроки вокалу та розвивала себе в цьому напрямку. Були в мене навіть публічні виступи, і, звичайно ж, це незабутньо і зовсім не схоже на театр... Ось, чекаю закінчення карантину, щоб піти в просту вечірню музичну школу на академічний вокал та гітару.

Піти на каву з подружками

​​​​​​​Проста кава з близькими душевними людьми - це просто спа для душі. Усі зайняті, тому "кава" планується заздалегідь та очікується. Але це очікування точно того варте! Адже якою би стомленою не була раніше, залишаєш такі зустрічі справді натхненною та окриленою.

Час на себе - теж важливо (фото: прес-служба)

Більше піклуватися про себе

​​​​​​​Зізнаюся, коли я почала більше піклуватися про себе (не плутати з махровим егоїзмом) - приділяти час книгам, зовнішності, музиці, фільмам - у мене з'явилося більше сил і терпіння на навколишній світ. А коли ти сильний і наповнений, тобі є що сказати й дати цьому світу. Як на мене, це архіважливо.