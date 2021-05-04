Лучше, чем устаревшая ювелирка: стилист рассказала, какую бижутерию выбрать в 2021
Хорошая современная бижутерия - лучше, чем морально устаревшая ювелирка. Подарки на добрую память стоит отложить и вспоминать тех, кто их презентовал. Или отнести к хорошему ювелиру, переплавить в новые и современные изделия.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова
Актуальная в 2021 году бижутерия не претендует на то, чтобы выглядеть ювелиркой, написала Волкова.
"Это только кажется, что любой "золотой" металл и дешевые стразы ничем особо не отличаются от золота-бриллиантов. Фальшивку видно за версту. И такие изделия здорово дешевят образ в целом", - подчеркнула Татьяна.⠀
Правила при выборе бижутерии⠀
- "Бижутерия должна выглядеть дорого. Но не "богато". Базовая бижутерия - это, преимущественно, металл геометрической формы. Без вычурного декора. Декор в виде фактуры металла - приемлемо.
- Крупная / мелкая - по вкусу и пропорциям фигуры. Хрупким девушкам - небольшие или среднего размера украшенки, девушкам покрупнее - и бижутерия более заметная.
- Присмотритесь к бижутерии из дерева, пластика и т. п. При отсутствии лишних "украшательств", она вполне может считаться базовой!
- Про бижу в стиле этно. В целом я голосую "за", но! Такая бижутерия не должна выглядеть как "фенечка" с индийского рынка или дешевый хендмейд", - посоветовала Волкова.
Примеры бижутерии 2021
1. Минимализм - в тренде.
2. Цепи - более, чем актуальны.
3. Крупные сережки, геометрические формы тоже могут быть базой.
4. Кольца - многослойные варианты.
5. "Хулиганская" стилистика.
6. А вот от украшений "под золото" откажитесь.
Украшения для базы (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, что стилист назвала, какие стрижки актуальны, а какие не стоит делать, если хотите быть в тренде.
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