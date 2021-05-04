Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

Хороша сучасна біжутерія - краще, ніж морально застаріла ювелірка. Подарунки на добру пам'ять варто відкласти і згадувати тих, хто їх презентував. Або віднести до хорошого ювеліра, переплавити в нові і сучасні вироби.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова

6. А ось від прикрас "під золото" відмовтеся.

3. Великі сережки, геометричні форми теж можуть бути базою.

⁣2. Ланцюги - більш, ніж актуальні.

"Це тільки здається, що будь-який "золотий" метал і дешеві стрази нічим особливо не відрізняються від золота-діамантів. Фальшивку видно за версту. І такі вироби здорово дешевлять образ в цілому", - підкреслила Тетяна.⁣⁣⠀

Актуальна в 2021 році біжутерія не претендує на те, щоб виглядати ювеліркою, написала Волкова.

Нагадаємо, що стиліст назвала, які стрижки актуальні, а які не варто робити, якщо хочете бути в тренді.

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