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Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 20:08
Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021 Базова біжутерія на кожен день (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хороша сучасна біжутерія - краще, ніж морально застаріла ювелірка. Подарунки на добру пам'ять варто відкласти і згадувати тих, хто їх презентував. Або віднести до хорошого ювеліра, переплавити в нові і сучасні вироби.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова

Актуальна в 2021 році біжутерія не претендує на те, щоб виглядати ювеліркою, написала Волкова.

"Це тільки здається, що будь-який "золотий" метал і дешеві стрази нічим особливо не відрізняються від золота-діамантів. Фальшивку видно за версту. І такі вироби здорово дешевлять образ в цілому", - підкреслила Тетяна.⁣⁣⠀

Правила при виборі біжутерії ⁣ ⁣ ⠀

  • "Біжутерія повинна виглядати дорого. Але не "багато". Базова біжутерія - це, переважно, метал геометричної форми. Без химерного декору. Декор у вигляді фактури металу - прийнятно.
  • Велика / дрібна - за смаком і пропорціям фігури. Тендітним дівчатам -невеликі або середнього розміру прикраси, дівчатам побільше - і біжутерія більш помітна.⁣⁣
  • Придивіться до біжутерії з дерева, пластика і т. п. При відсутності зайвих "прикрас", вона цілком може вважатися базовою!⁣⁣
  • Про біжу в стилі етно. В цілому я голосую "за", Але! Така біжутерія не маэ виглядати як "фэнэчка" з індійського ринку або дешевий хендмейд", - порадила Волкова.

Приклади біжутерії 2021

1. Мінімалізм - в тренді.

Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

⁣2. Ланцюги - більш, ніж актуальні.

Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

3. Великі сережки, геометричні форми теж можуть бути базою.Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

4. Кільця - багатошарові варіанти.Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

5. "Хуліганська" Стилістика.

Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

6. А ось від прикрас "під золото" відмовтеся.

Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021

Прикраси для бази (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, що стиліст назвала, які стрижки актуальні, а які не варто робити, якщо хочете бути в тренді.

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