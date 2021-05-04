Краще, ніж застаріла ювелірка: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021
Хороша сучасна біжутерія - краще, ніж морально застаріла ювелірка. Подарунки на добру пам'ять варто відкласти і згадувати тих, хто їх презентував. Або віднести до хорошого ювеліра, переплавити в нові і сучасні вироби.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова
Актуальна в 2021 році біжутерія не претендує на те, щоб виглядати ювеліркою, написала Волкова.
"Це тільки здається, що будь-який "золотий" метал і дешеві стрази нічим особливо не відрізняються від золота-діамантів. Фальшивку видно за версту. І такі вироби здорово дешевлять образ в цілому", - підкреслила Тетяна.⠀
Правила при виборі біжутерії ⠀
- "Біжутерія повинна виглядати дорого. Але не "багато". Базова біжутерія - це, переважно, метал геометричної форми. Без химерного декору. Декор у вигляді фактури металу - прийнятно.
- Велика / дрібна - за смаком і пропорціям фігури. Тендітним дівчатам -невеликі або середнього розміру прикраси, дівчатам побільше - і біжутерія більш помітна.
- Придивіться до біжутерії з дерева, пластика і т. п. При відсутності зайвих "прикрас", вона цілком може вважатися базовою!
- Про біжу в стилі етно. В цілому я голосую "за", Але! Така біжутерія не маэ виглядати як "фэнэчка" з індійського ринку або дешевий хендмейд", - порадила Волкова.
Приклади біжутерії 2021
1. Мінімалізм - в тренді.
2. Ланцюги - більш, ніж актуальні.
3. Великі сережки, геометричні форми теж можуть бути базою.
4. Кільця - багатошарові варіанти.
5. "Хуліганська" Стилістика.
6. А ось від прикрас "під золото" відмовтеся.
Прикраси для бази (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, що стиліст назвала, які стрижки актуальні, а які не варто робити, якщо хочете бути в тренді.
Не пропустіть також урочисте повернення крабика з 90-х: як носити шпильку в 2021.