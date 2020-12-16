Лучший рецепт имбирных пряников ко Дню Николая: приготовить просто!

До Дня святого Николая остается всего несколько дней и неизменной традицией перед праздником остается выпечка имбирных пряников. Такое печенье украшается цветной глазурью и вешается на елку. Дети его просто обожают. Испечь имбирные пряники дома - совсем не сложно. В нашем материале мы подготовили пошаговый рецепт выпекания этой сладости. Попробуйте спечь и вы, у вас обязательно получится.

Рецепт имбирных пряников

Для теста вам нужно взять:

Пшеничная мука 500 граммов

Сливочное масло 150 граммов

Коричневый сахар 150 граммов (но можно и обычный белый)

3 столовые ложки меда

2 куриных яйца

молотая корица по вкусу

молотый имбирь 2 чайные ложки

молотая гвоздика на кончике ножа

Для белковой глазури:

1 яйцо (только белок);

200−250 г сахарной пудры;

0,5 ч ложки лимонного сока.

Как готовить пряники:

1. Просейте муку и специи в глубокую миску. Масло порежьте мелкими кубиками, смешайте с цедрой и энергично перетрите с мукой до состояния влажного песка или хлебной крошки.

2. Сахар слегка взбейте с яйцами, добавьте жидкий мед. Влейте смесь в тесто и замесите его. В результате должен получиться коричневатый комок. Он не должен очень липнуть к рукам. Готовое тесто заверните в пленку и отправьте в холодильник как минимум на час.

3. Раскатайте тесто на столе застеленном пергаментом, так при транспортировке на противень ваши человечки не потеряют форму. Готовый пласт должен быть толщиной около 5 миллиметров, не больше.

4. Вырежьте печенье специальными формочками, снимите лишнее тесто с пергамента. Перенесите бумагу с пряничными человечками на противень и выпекайте 12–15 минут при 180 градусах. Они должны стать золотистого цвета.

5. Когда человечки остынут можно наносить глазурь.

Имбирные пряники легко спечь дома (фото: maribela.ru)

Как сделать глазурь

К белкам добавьте просеянную сахарную пудру и все перемешайте. Далее на низкой скорости миксера взбейте получившуюся массу около двух минут. Глазурь будет постепенно белеть, только потом она станет плотной. Добавьте лимонный сок и еще взбивайте. Она не должна растекаться. В общем процесс занимает где-то 10 минут. Нанесите глазурь на пряники.

Небольшой лайфхак

Для того, чтобы повесить пряники на елку, в то время, как они еще горячие, коктейльной трубочкой сделайте в них отверстия.

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