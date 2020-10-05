Ляшко рассказал, кто чаще всего умирает от COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач назвал самое эффективное средство защиты от болезни

В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди старше 50 лет. Статистика показывает, что люди старшего возраста и пожилые более подвержены смертельной опасности.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кто больше всего находиться в смертельной опасности при COVID-19. Он отметил что нужно не пренебрегать всеми средствами защиты, чтобы обезопасить старшее поколение. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Прямой".

"90% всех смертей – среди людей старше 50 лет. Для них эта болезнь особо опасна. И мы должны все делать, чтобы защищать наше старшее поколение. Поэтому, когда мы носим маску на лице, это не просто так, чтобы кому-то хотелось. Это эффективный средство остановки распространения коронавирусной болезни", - сказал Виктор Ляшко и добавил, что именно маска может стать лучшей защитой, чтобы уберечь своих бабушек, дедушек и родителей.

"Надевая маску на лицо, мы потенциально уменьшаем расстояние, на которое может распространяться коронавирусная болезнь. И это забота о ближних своих, о людях старшего возраста, о наших матерях, отцах, которых мы хотим защитить в этот нелегкий период распространения коронавирусной болезни", - отметил главный санитарный врач Украины.

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