Ляшко розповів, хто найчастіше вмирає від COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар назвав найефективніший засіб захисту від хвороби

В Україні від коронавірусу найчастіше помирають люди старше 50 років. Статистика показує, що люди старшого віку, і літні люди більш схильні до смертельної небезпеки.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, хто найбільше перебуває в смертельній небезпеці при COVID-19. Він зазначив, що потрібно не нехтувати всіма засобами захисту, щоб убезпечити старше покоління. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий".

"90% всіх смертей серед людей старше 50 років. Для них ця хвороба особливо небезпечна. І ми повинні робити все, щоб захищати наше старше покоління. Тому, коли ми носимо маску на обличчі, це не просто так, щоб комусь хотілося. Це ефективний засіб зупинки поширення коронавірусної хвороби", - сказав Віктор Ляшко і додав, що саме маска може стати найкращим захистом, щоб уберегти своїх бабусь, дідусів і батьків.

"Одягаючи маску на обличчя, ми потенційно зменшуємо відстань, на яку може поширюватися коронавірусна хвороба. І це турбота про своїх ближніх, про людей старшого віку, про наших матерів, батьків, яких ми хочемо захистити в цей нелегкий період поширення коронавірусної хвороби", - зазначив головний санітарний лікар України.

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