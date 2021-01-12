Любовный гороскоп 2021: эти знаки Зодиака встретят свою судьбу в год Быка!

Любовный гороскоп на 2021 год сулит некоторым из знаков Зодиака судьбоносную встречу с человеком, который сможет вас осчастливить на долгие годы. Астролог рассказала, какие месяцы наступившего года Быка для каждого из этих счастливчиков станут самыми благоприятными в амурных делах.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Телец

В 2021 году одинокие Тельцы имеют все шансы найти любимого человека. Лучшим временем, когда нужно смотреть в оба, станет лето. Для семейных Тельцов решение разных вопросов, в том числе и пополнение семьи, нужно планировать на июль и август. Но в этот период могут быть также и ссоры на почве ревности.

"В течение года позаботьтесь о здоровье своих родителях и почаще навещайте их, так как может быть неважное самочувствие или травмы у одного из них", - рекомендует Тельцам астролог.

Рак

Яркие события, любовь и романтические свидания произойдут во второй половине года - с сентября по декабрь. В этот период есть возможность встретить родную душу и близкого по энергетике человека.

"Январь, апрель и июль подойдут для того, чтобы снять розовые очки и решить все спорные вопросы со своим партнером, четко выразить свои желания, чего вы хотите в действительности от отношений. Эти месяцы ярко покажут вам, что за человек находится рядом с вами", - посоветовала Арина Артуровна представителям знака Зодиака.

Стрелец

Для Стрельцов сильные чувства, перспективные знакомства и вдохновленная влюбленность вероятны в апреле, августе и ноябре. А вот с января по март вам будут мешать домашние хлопоты, разного рода беспокойства, негативная информация, связанная с детьми или членами семьи.

"С марта по июль большая вероятность столкнуться с изменой партнера или самому быть вычисленным. В этот период могут быть ссоры по делу и без, скандалы в семье и с родственниками, споры по поводу раздела имущества, конфликтные ситуации по недвижимости с партнером или посредником", - предостерегла эксперт.

Рыбы

Для Рыб благоприятными месяцами для встречи того самого человека станут февраль, июнь, август, октябрь. При этом с января по апрель могут быть неприятности, негативная информация со стороны или по поводу ваших родственников, так же предательства, клевета и обманы.

"В июне и сентябре могут быть неистовые скандалы с любимыми, в семье или с партнерами по бизнесу", - резюмировала Арина.

Ранее украинский таролог также рассказала всем знакам Зодиака, кого ждут великие свершения и достижения в период с 11 по 17 января.

Также появился Цветочный гороскоп для всех знаков на 2021 год.