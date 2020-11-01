Магический день после магической ночи: гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака

В гороскопе на ноябрь рассказывается, что в первый день месяца, сразу после Хэллоуина, многим знакам Зодиака предстоит сделать решающий выбор, который может существенно повлиять на судьбу. Некоторых же ждет простой день, наполненный радостными моментами и приятной рутиной. Какие знаки ожидают трудности, а кому будет везти 1 ноября – читайте ниже.

Астрологи уточняют, что звезды предвещают множество опасностей, которые могут воплотиться в жизнь, если вы потеряете бдительность. Проявляйте особое внимание каждой мелочи. Об этом экстрасенсы рассказали "СТБ".

Овен

Овнам лучше заняться налаживанием деловых контактов. Есть высокая вероятность произвести хорошее впечатление на влиятельного человека.

Телец

Звезды советуют чаще смотреть по сторонам и не стесняться перенимать опыт окружающих. Вы не можете знать всего. Помните: учиться никогда не поздно.

Близнецы

На вашем пороге могут появиться люди, которых вы не видели несколько лет. Не стоит сразу принимать их с распростертыми объятиями. Вы не знаете, что у них на уме. Будьте внимательными.

Рак

У Раков может появиться дикое желание свернуть горы и достичь тех целей, о которых вы ранее только мечтали. Для этого вы мобилизуете все свои силы.

Лев

Очень удачный день. У вас появится прекрасная возможность продемонстрировать всему миру свою уникальность и гениальность. Только не зазнавайтесь.

Дева

Ваш день будет расписан практически по минутах. На вас навалятся сразу и бытовые, и рабочие проблемы. В попытке успеть все главное ― не потерять свое здоровье. Вечер проведите в тишине.

Весы

Вы слишком зациклились на себе. Это немного раздражает ваших коллег. Научитесь замечать не только собственные успехи, иначе конфликтов не избежать.

Скорпион

День стоит посвятить размышлениям и исправлению собственных ошибок. Отпустите все обиды. Это позволит вам двигаться дальше.

Стрелец

Возможны небольшие финансовые неурядицы. Чтобы решить текущие проблемы и не остаться у разбитого корыта, составьте четкий план преодоления неприятностей.

Козерог

Коллеги будут стараться спровоцировать вас на конфликт. Не обращайте внимания на коллег, которые всегда завидовали вашим успехам.

Водолей

Если вам доверяют, важно дорожить этим доверием. Потерять его вы всегда успеете. Хранить чужие секреты и поддерживать других - ваша задача на этот день.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть осторожными в высказываниях. Есть риск, что случайная фраза оскорбит человека, от которого зависит ваш личный успех.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут круто изменить свою жизнь в ноябре.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят невероятный роман в ноябре.