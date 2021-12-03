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Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о "нездоровой постсоветской традиции" (фото)

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 14:55
Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о "нездоровой постсоветской традиции" (фото) Макс Барских принял участие в проекте "Не мовчи" (фото: Marie Claire @yaroslavbugaev и @joriquue)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярный украинский певец Макс Барских поднял важную тему домашнего насилия, а также анонсировал запуск проекта Recycling, в котором будет экспериментировать на резонансные темы общества сквозь призму своего творчества.

Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня быть откровенным это привилегии! Я выбираю возможность делиться своими мыслями, формируя из них собственное искусство. Меньше соцсетей и больше диалогов!" - комментирует Макс.

Кроме того, Барских принял участие в проекте "Не мовчи", инициированного глянцем Marie Claire, где поделился собственной жизненной историей о рукоприкладстве.

"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, беспорядок в моей комнате. Особого повода не требовалось. И на тот момент мне это не казалось чем-то странным, непривычным. При схожих обстоятельствах росло много моих сверстников", - рассказал Макс.

Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о &quot;нездоровой постсоветской традиции&quot; (фото)

Макс Барских в проекте "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

Он называет это "нездоровой постсоветской традицией, которая передавалась из поколения в поколение".

"Уже гораздо позже я понял, что это ненормально. Ненормально, когда родители дерутся, унижают друг друга, когда ремень или пинки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка", - говорит певец.

Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о &quot;нездоровой постсоветской традиции&quot; (фото)

Макс Барских в проекте "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

"Ненормально, когда окружающие видят это, но закрывают глаза и умалчивают, потому что это "не их дело". Ненормально, когда в современном мире апеллируют словами "бьет или обижает - значит, любит, потому что просто любовь бывает разной". Это ненормально", - говорит артист.

И добавляет: "Это не о любви, а о насилии физическом или психологическом".

Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о &quot;нездоровой постсоветской традиции&quot; (фото)

Макс Барских в проекте "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

На вопрос, удалось ли ему отпустить детские обиды, певец отвечает утвердительно.

"Я люблю маму, и не держу зла на папу", - добавил он.

Макс Барских ошеломил сменой имиджа и рассказал о &quot;нездоровой постсоветской традиции&quot; (фото)

Макс Барских в проекте "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

Ранее мы писали, что Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик.

Перед этим певец блеснул стилем на MTV EMA.

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Макс Барских
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