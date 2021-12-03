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Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про "нездорову пострадянську традицію" (фото)

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П'ятниця 03 грудня 2021 14:55
Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про "нездорову пострадянську традицію" (фото) Макс Барських взяв участь у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire @yaroslavbugaev і @joriquue)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний український співак Макс Барських підняв важливу тему домашнього насилля а також анонсував запуск проєкту Recycling, в якому буде експериментувати на резонансні теми суспільства крізь призму своєї творчості.

Про це артист повідомив у своєму Instagram-акаунті.

"Сьогодні бути відвертим це привілеї! Я обираю можливість ділитися своїми думками, формуючи з них власне мистецтво. Менше соцмереж і більше діалогів!" - коментує Макс.

Крім того, Барських взяв участь у проєкті "Не мовчи", зініційованого глянцем Marie Claire, де поділився власною життєвою історією про рукоприкладство.

"Це відбувалося різних причин: погані оцінки у школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не було потрібно. І на той момент мені це не здавалося чимось дивним, незвичним. За схожих обставин зростало багато моїх однолітків", - розповів Макс.

Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про &quot;нездорову пострадянську традицію&quot; (фото)

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

Він називає це "нездоровою пострадянською традицією, яка передавалася з покоління в покоління".

"Вже набагато пізніше я зрозумів, що це ненормально. Ненормально, коли батьки б’ються, принижують один одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини", - каже співак.

Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про &quot;нездорову пострадянську традицію&quot; (фото)

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

"Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це "не їхня справа" Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами "б’є чи ображає - значить, любить, бо просто любов буває різною". Це ненормально", - говорить артист.

І додає: "це не про любов, а про насилля фізичне чи психологічне".

Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про &quot;нездорову пострадянську традицію&quot; (фото)

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

На запитання, чи вдалося йому відпустити дитячі образи, співак відповідає стверджувально.

"Я люблю маму, і не тримаю зла на тата", - додав він.

Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про &quot;нездорову пострадянську традицію&quot; (фото)

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

Раніше ми писали, що Макс Барських у новому кліпі розкрив свій внутрішній крик.

Перед цим співак блиснув стилем на MTV EMA.

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Макс Барських
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