Макс Барских встал в один ряд со знаменитым Бэнкси: о чем идет речь

Картина украинского певца Макса Барских будет представлена вместе с Бэнкси на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе.

Рисунок получил название Colours Of Freedom и посвящен Украине. Его можно будет приобрести во время выставки. Часть средств по продаже пойдет на гуманитарную помощь украинцам.

Заметим, что название выставки, которую можно будет посетить с 3 по 7 июня, связана с культовым шедевром Бэнкси Love Is In The Air 2005 года, известным как один из самых сильных антивоенных образов настоящего, и будет включать неделю уникальных событий и впечатлений, связанных с ее пересмотром.

Бэнкси - это псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Картина Макса будет представлена не только в одном ряду с британцем, но и вместе с работами таких именитых художников, как Майк Ридер (Michael Reeder), Найла Опьянга (Naila Opiangah), Гуччи Хост (Gucci Ghost) и Аби Саламе (Abi Salami).

Макс Барских в рядах ВСУ (фото instagram.com/max_barskih)

Напомним, что на днях Барских презентовал новую песню Чекай мене. Это композиция-обещание каждого военного, вынужденного переселенца и беженца вернуться как можно быстрее домой.

Данная песня также - музыкальное признание Макса в любви к Украине.

"Война разбросала украинцев по всему миру, и мы говорим ему "спасибо" за заботу и теплые объятия. Это невозможно переоценить. Мы всегда будем благодарны людям и городам, которые приютить наших женщин и детей, за доброту и отзывчивость. Но я уверен, что каждую ночь перед сном украинцы мечтают о возвращении в свои дома, несмотря на то, уцелели они или стоят в руинах", - прокомментировал артист.