Макс Барських став в один ряд зі знаменитим Бенксі: про що йде мова

Картина українського співака Макса Барських буде представлена разом з Бенксі на виставці The LIITA Effect у Лос-Анджелесі.

Малюнок отримав назву Colours Of Freedom і присвячений Україні. Його можна буде придбати під час виставки. Частина коштів з продажу піде на гуманітарну допомогу українцям.

Зауважимо, що назва виставки, яку можна буде відвідати з 3 по 7 червня, пов'язана з культовим шедевром Бенксі Love Is In The Air 2005 року, відомим як один із найсильніших антивоєнних образів сьогодення, і включатиме тиждень унікальних подій та вражень, пов’язаних із її переглядом.

Бенксі - це псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

Картина Макса буде представлена не лише в одному ряду з британцем, а й разом з роботами таких іменитих митців, як Майк Рідер (Michael Reeder), Найла Оп’янга (Naila Opiangah), Гуччі Хост (Gucci Ghost) та Абі Саламі (Abi Salami).

Макс Барських в рядах ЗСУ (фото: instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, що днями Барських презентував нову пісню Чекай мене. Це композиція-обіцянка кожного військового, вимушеного переселенця та біженця повернутися якнайшвидше додому.

Дана пісня також - музичне освідчення Макса в коханні до України.

"Війна розкидала українців по всьому світу, і ми говоримо йому "дякую" за турботу і теплі обійми. Це неможливо переоцінити. Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які прихистити наших жінок і дітей, за доброту та чуйність. Але я впевнений, що кожної ночі перед сном українці мріють про повернення у свої домівки, не зважаючи на те, вціліли вони чи стоять у руїнах", - прокоментував артист.