Макса Барских хотят видеть на Евровидении 2022 от Украины: идеальный участник

18 марта состоялась премьера долгожданного дуэта Макса Барских и Zivert. Клип на их совместную песню "Bestseller", который посмотрело уже более 11 миллионов зрителей, занял первое место в разделе музыкальных трендов YouTube в Украине и России. Также ролик вошел в топ YouTube-трендов Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана.

"Bestseller" также стал рекордсменом и по прослушиванию на цифровых площадках. Песня заняла первое место в чартах Apple Music в Украине и Беларуси, второе - в России и Туркменистане и вошла в топ-10 чартов Армении, стран Прибалтики, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и других.

За последние несколько дней видео стало настолько популярным, что вызвало волну обсуждений в европейских СМИ касательно участия Макса Барских и Zivert в конкурсе "Евровидение" в следующем году. За выдвижение их кандидатур высказались обозреватели и фаны песенного конкурса в Великобритании, Финляндия, Ирландия, Польша и других стран Евросоюза.

Макс Барских и Zivert (фото: пресс-служба)

Финское издание Escbeat считает, что на этот раз никаких "возможно": Макс должен принять участие. Escbeat вспоминает всю историю вокруг Барских и песенного конкурса с 2012-го года.

Портал Eurovision Ireland выпустил статью "Будет ли Макс Барских представлять Украину на "Евровидении" в 2022 году?". Ирландское сообщество тоже ждет его выступления - в финале своей заметки Eurovision Ireland пишут: "Надеемся, Макс покажет всей Европе - и заодно всему миру - свой звездный талант!".

Отметим, что несмотря на грандиозную поддержку фанатов музыкантов, участие Макса Барских в европейском конкурсе маловероятно. Он неоднократно ездил на гастроли в Россию и сейчас у него тоже стоят анонсы концертов в Москве, которые начинаются 4 апреля.