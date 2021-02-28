Малыш меняет все: нутрициолог рассказала, как наладить отношения в паре после появления детей

Нутрициолог с 10-летним стажеи и дважды мама Надя Андреева на себе испытала, как меняются отношения между мужчиной и женщиной после появления малыша в семье.

В своем Instagram она поделилась важными инсайтами на эту тему: как наладить отношения с мужем "заново".

"Вы знаете, что 70% пар испытывают сложности в отношениях первых год жизни малыша? Безусловно, появление нового человека в семье всегда меняет очень много параметров привычной жизни.

Часто мужчины слышат, что с появлением ребенка в семье не будет больше страстного секса. Жены часто переживают, что поменяется их тело - и это повлияет на отношения к ним их мужчины. Часто бывают ситуации, когда женщины соглашаются на близость до того, как они готовы, чтобы поддержать отношения...", - рассказала Андреева.



Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Как наладить отношения с мужем после появления малыша?

Надя советует обоим партнерам проработать и прочувствовать новые роли. Очень важно не пытаться быть теми, кем вы были до появления ребенка в семье, посоветовала Андреева.

Также обратите внимание, что на фоне недосыпа и эмоционального стресса люди реагируют друг на друга более остро. Андреева посоветовала быть более терпеливыми друг с другим.

Надя отметила, что среди пар очень высокий процент разводов наблюдается в первый год после рождения малыша. Зато пары, которые пережили это время, становятся более прочными.