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Здоровая кожа: нутрициолог дала простые советы, как уменьшить сыпь на лице

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 14:59
Здоровая кожа: нутрициолог дала простые советы, как уменьшить сыпь на лице Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Lite

Здоровая, сияющая, красивая кожа в приоритете у многих женщин. Без здоровой кожи сложно говорить о внешней красоте, уверена нутрициолог Надя Андреева. И несмотря на то, что воспалительные процессы протекают у всех по разному, проявления на коже появляются у многих.

Что можно сделать, чтобы поддержать сияющий внешний вид, нутрициолог рассказала в своем Instagram.

"У меня у самой много лет были проблемы с кожей (псориаз, аллергии) - и я знаю, насколько это может портить жизнь", - призналась Андреева.

Здоровая кожа: нутрициолог дала простые советы, как уменьшить сыпь на лице

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Забота о коже в большинстве случаев должна начинаться с заботы о пищеварении, рассказала специалистка. Так, по словам нутрициолога, при воспалительных заболеваниях кишечника почти всегда есть дерматологические проблемы. Примерно у 14 процентов пациентов с язвенным колитом наблюдаются существенные проблемы с кожей, у 24 процентов с болезнью крона обычно есть псориаз, при целиакии может быть крапивница или дерматит.

"Чтобы уменьшить воспалительные процессы на коже (экземы, розацеа, дерматит), важно начать с традиционного протокола 4 или 5 R:

  • убрать все продукты-триггеры (глютен, молочные продукты, сладкое, шоколад и продукты, которые у вас индивидуально вызывают реакцию),
  • избавится от патогенной микрофлоры,
  • восстановить функции пищеварительного тракта,
  • заселить и поддержать новые бактерии,
  • восстановить слизистую,
  • и, разумеется, все это поддержать здоровым образом жизни", - посоветовала Надя.

Напомним, нутрициолог рассказала, почему ПМС плохо влияют на сон - и как наладить баланс в организме.

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