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MARUV устроила "пожар" на сцене, но нарвалась на неприятности

Новина українською → Среда 06 января 2021 09:49
MARUV устроила "пожар" на сцене, но нарвалась на неприятности MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Светлана Мащенко

Скандальная певица MARUV дала первый концерт в новом 2021 году. Анна Корсун (настоящее имя артистки) вместе с шоу-балетом устроила настоящий пожар на сцене одного из ночных клубов.

Певица запостила в Instagram горячее видео, на котором она "протрясла хвостом" во время выступления.

"Первый концерт в 2021", - подписала кадры артистка.

MARUV и ее танцовщицы были одеты в провокационные наряды: корсет, черную полупрозрачную блузу, под которой соски были прикрыты лишь кружечками.

На сцене артистка исполнила элементы тверкинга, показав зрителям аппетитные формы.

MARUV устроила горячие танцы (видео: instagram.com/maruvofficial)

"Как всегда устроила пожар на сцене. Концерты Марув - это отдельный вид искусства", - написал один из пользователей.

Впрочем, неприятностей из-за хейта в ленте певицы тоже хватило. Многие сочли эти танцы вульгарными. Вот что пишут комментаторы:

  • Боже, какая пошлость.
  • Порнуха, как по мне.
  • И последний... Одна жопа и сиськи.
  • Куда без срак, позор.

Отметим, что совсем недавно MARUV сменила образ, став блондинкой с кудрявыми локонами.

Ранее мы писали, что MARUV записала саундтрек для телесериала, который выйдет на российском телевидении. Причем картина повествует о трагических событиях, но Анна обыграла это в своем сексуально-игривом стиле.

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