MARUV влаштувала "пожежу" на сцені, але нарвалася на неприємності
Скандальна співачка MARUV дала перший концерт у новому 2021 році. Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) разом з шоу-балетом влаштувала справжню пожежу на сцені одного з нічних клубів.
Співачка запостила в Instagram гаряче відео, на якому вона "протрясла хвостом" під час виступу.
"Перший концерт в 2021", - підписала кадри артистка.
MARUV і її танцівниці були одягнені в провокаційне вбрання: корсет, чорну напівпрозору блузку, під якою соски були прикриті лише кружечками.
На сцені артистка виконала елементи тверкінгу, показавши глядачам апетитні форми.
MARUV влаштувала гарячі танці (відео: instagram.com/maruvofficial)
"Як завжди влаштувала пожежу на сцені. Концерти Марув - це окремий вид мистецтва", - написав один з користувачів.
Втім, неприємностей через хейт у стрічці співачки теж вистачило. Багато хто вважає ці танці вульгарними. Ось що пишуть коментатори:
- Боже, яка вульгарність.
- Порнуха, як на мене.
- І останній... Одна жопа і цицьки.
- Куди без срак, ганьба.
Відзначимо, що зовсім недавно MARUV змінила образ, ставши блондинкою з кучерявими локонами.
Раніше ми писали, що MARUV записала саундтрек для телесеріалу, який вийде на російському телебаченні. Причому картина оповідає про трагічні події, але Анна обіграла це у своєму сексуально-грайливому стилі.