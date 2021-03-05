Маша Ефросинина соблазнила мужа "горячим" танцем в костюме обезьяны
Маша Ефросинина решила соблазнить мужа, в браке с которым она прожила уже 17 лет, "горячим" танцем в костюме обезьяны. Телеведущая жалуется, что в последнее время мало видится с супругом, поєтому решила привлечь его внимание таким нестандартным способом.
"Соблазнительным" видео звезда поделилась в Instagram.
"Так редко вижу мужа последнее время... Надо бы добавить в отношения огня", - подписала Маша кадры.
Забавное видео телеведущей начинается со слов: "Когда муж попросил надеть что-то сексуальное".
На кадрах она входит в дверь в ростовом костюме обезьяны, и с томным лицом начинает соблазнительно двигаться под хит "Просто здравствуй" группы "Не пара".
Маша Ефросинина соблазнила мужа танцем в костюме обезьяны instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики заценили юмор телеведущей. В комментариях они отмечают, что звезда и в мешке из-под картошки будет выглядеть отлично.
- Мария, на вас хоть мешок из-под картошки надеть, все равно мегасексуальная.
- Сексуальна, як ніколи. Ви прекрасні.
- В нас така сама ситуація! В мене кегурумі крокодила.
- Он такого точно не ожидал.
- Огонь отношениям раздавали в рабочем кабинете мужа?
Маша Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым с 2003 года. В браке родились дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).
Отметим, что чувства юмора Маше Ефросининой не занимать. Не так давно она потроллила украинских звезд, которые ринулись отдыхать на Мальдивы, пока в Украине были трескучие морозы.