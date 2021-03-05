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Маша Єфросиніна спокусила чоловіка "гарячим" танцем у костюмі мавпи

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 21:20
Маша Єфросиніна спокусила чоловіка "гарячим" танцем у костюмі мавпи Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Світлана Мащенко

Маша Єфросиніна вирішила спокусити чоловіка, у шлюбі з яким вона прожила вже 17 років, "гарячим" танцем у костюмі мавпи. Телеведуча скаржиться, що останнім часом мало бачиться з чоловіком, тому вирішила привернути його увагу таким нестандартним способом.

"Спокусливим" відео зірка поділилася в Instagram.

"Так рідко бачу чоловіка останнім часом... Треба б додати у стосунки вогню", - підписала Маша кадри.

Кумедне відео телеведучої починається зі слів: "Коли чоловік попросив надіти щось сексуальне".

На кадрах вона входить у двері ростовому костюмі мавпи, і з томним обличчям починає спокусливо рухатися під хіт "Просто здравсвуй" групи "Не пара".

Маша Єфросиніна спокусила чоловіка танцем у костюмі мавпи instagram.com/mashaefrosinina)

Дописувачі зацінили гумор телеведучої. В коментарях вони відзначають, що зірка і в мішку з-під картоплі буде виглядати відмінно.

  • Марія, на вас хоч мішок з-під картоплі надіти, все одно мегасексуальна.
  • Сексуальна, як ніколи. Ви прекрасні.
  • У нас така сама ситуація! В мене кегурумі крокодила.
  • Він такого точно не очікував.
  • Вогонь стосункам роздавали в робочому кабінеті чоловіка?

Маша Єфросиніна заміжня за бізнесменом Тимуром Хромаєвим з 2003 року. У шлюбі народилися дочка Нана (2004) та син Олександр (2014).

Зазначимо, що почуття гумору Маші Єфросиніній не займати. Не так давно вона потроллила українських зірок, які кинулися відпочивати на Мальдіви, поки в Україні були тріскучі морози.

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