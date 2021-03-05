Маша Єфросиніна спокусила чоловіка "гарячим" танцем у костюмі мавпи

Маша Єфросиніна вирішила спокусити чоловіка, у шлюбі з яким вона прожила вже 17 років, "гарячим" танцем у костюмі мавпи. Телеведуча скаржиться, що останнім часом мало бачиться з чоловіком, тому вирішила привернути його увагу таким нестандартним способом.

"Так рідко бачу чоловіка останнім часом... Треба б додати у стосунки вогню", - підписала Маша кадри.

Кумедне відео телеведучої починається зі слів: "Коли чоловік попросив надіти щось сексуальне".

На кадрах вона входить у двері ростовому костюмі мавпи, і з томним обличчям починає спокусливо рухатися під хіт "Просто здравсвуй" групи "Не пара".

Маша Єфросиніна спокусила чоловіка танцем у костюмі мавпи instagram.com/mashaefrosinina)

Дописувачі зацінили гумор телеведучої. В коментарях вони відзначають, що зірка і в мішку з-під картоплі буде виглядати відмінно.

Марія, на вас хоч мішок з-під картоплі надіти, все одно мегасексуальна.

Сексуальна, як ніколи. Ви прекрасні.

У нас така сама ситуація! В мене кегурумі крокодила.

Він такого точно не очікував.

Вогонь стосункам роздавали в робочому кабінеті чоловіка?

Маша Єфросиніна заміжня за бізнесменом Тимуром Хромаєвим з 2003 року. У шлюбі народилися дочка Нана (2004) та син Олександр (2014).